Калужские хоккеисты перейдут во второй по силе дивизион в России

Команду «Калуга» планируется заявить во Всероссийскую хоккейную лигу с сезона 2026-2027. В четверг, 9 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Это вторая по силе лига в стране после КХЛ.

Шапша заявил, что основу клуба составят игроки нынешней «Калуги», выступающей в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Где взять деньги на ВХЛ, еще будет решаться. Губернатор рассказал о предстоящих встречах с депутатами и меценатами.

Согласно регламенту ВХЛ нынешнего сезона, минимальный бюджет клуба в лиге должен составлять не менее 200 миллионов рублей.