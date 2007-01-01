В Калуге прошёл чемпионат по бодибилдингу
В Областном молодёжном центре состоялся открытый чемпионат Калужской области по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие 138 атлетов из Москвы, Московской, Тульской, Орловской, Брянской, Костромской и Вологодской областей, а также из Белгорода, ХМАО и Республики Беларусь.
Главным символом турнира стал Кубок «Калужский зубр» — массивный приз весом 5 килограммов, сообщили в региональном Минспорта.
Калужские спортсмены показали высокие результаты, завоевав золото в трёх взрослых категориях:
- Александр Хохлов — «Атлетический бодибилдинг»,
- Семён Чепилов — «Атлетик»,
- Андрей Сорокин — «Бодибилдинг до 90 кг».
Успехи есть и среди юных участников:
- Андрей Мосин стал первым в категории «Атлетические мальчики»,
- Полина Ларина — победительница в номинации «Фитнес-артистические девочки».
