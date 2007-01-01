Афиша Обнинск
В Калуге прошёл чемпионат по бодибилдингу

Дмитрий Ивьев
09.10, 10:05
В Областном молодёжном центре состоялся открытый чемпионат Калужской области по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие 138 атлетов из Москвы, Московской, Тульской, Орловской, Брянской, Костромской и Вологодской областей, а также из Белгорода, ХМАО и Республики Беларусь.

Главным символом турнира стал Кубок «Калужский зубр» — массивный приз весом 5 килограммов, сообщили в региональном Минспорта.

Калужские спортсмены показали высокие результаты, завоевав золото в трёх взрослых категориях: 

  • Александр Хохлов — «Атлетический бодибилдинг», 
  • Семён Чепилов — «Атлетик», 
  • Андрей Сорокин — «Бодибилдинг до 90 кг».

Успехи есть и среди юных участников: 

  • Андрей Мосин стал первым в категории «Атлетические мальчики», 
  • Полина Ларина — победительница в номинации «Фитнес-артистические девочки».

