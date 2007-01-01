Афиша Обнинск
Калужане выиграли «золото» и «серебро» на Кубке мира по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:15
В Киргизии на озере Иссык-куль завершился трехэтапный Кубок мира по морскому многоборью в дисциплине «ял-6-парусная гонка».

Всего в борьбе за Кубок мира приняли участие 13 команд из 7 стран. 

В финале третьего этапа и общего зачета соревнований первое место заняла сборная России. В составе команды-победителя выступил Евгений Горячковский, спортсмен и тренер спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова.

Также на соревнованиях в составе экипажа второй сборной России выступили воспитанники Евгения Горячковского и Алексея Логинова. Илья Береснев, Павел Бурсин, Захар Дорожкин, Василий Кандалов, Денис Стоянов, Иван Тарасов и рулевой Борис Тетюев заняли второе место, сообщили в Минспорта области.

