Калужская дзюдоистка выиграла «бронзу» первенства мира

Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года проходят в столице Перу. За медали борются 500 дзюдоистов из 65 стран.

В весовой категории 78 кг на награды претендовали 32 спортсменки.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (г. Калуга), мастер спорта Александра Рябченко в схватке за третье место нанесла поражение Иване Степанович из Сербии и завоевала бронзовую медаль, сообщил 8 октября министр спорта региона Олег Сердюков.