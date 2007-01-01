Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужская дзюдоистка выиграла «бронзу» первенства мира
Спорт

Калужская дзюдоистка выиграла «бронзу» первенства мира

Дмитрий Ивьев
08.10, 12:50
0 287
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года проходят в столице Перу. За медали борются 500 дзюдоистов из 65 стран.

В весовой категории 78 кг на награды претендовали 32 спортсменки.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (г. Калуга), мастер спорта Александра Рябченко в схватке за третье место нанесла поражение Иване Степанович из Сербии и завоевала бронзовую медаль, сообщил 8 октября министр спорта региона Олег Сердюков.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxlUUdPY0trVCtLczR0ZHN2SEF0RWc9PSIsInZhbHVlIjoiSHczNFdSRGhxeGJxQTgwYkxzOXZreVdkQWRrd1gzUXpXR2ZDTUxsc1R6N3BZVDRVV2dZMDVyRXFmeTZPSFZQM0JETk5CRnBSRC9ZajFmcXljVG9ROVQ0a1lScG5ZQ2daVzJPRDJKdWNmU0dadVBGMzFGQ1FHb3diNXFjTGJ4U3JSYTRhcS9sSzd4ZlZ6c3MvNjJtVGkzTFk0NzNPbjBMdlNnc1FWRnRudlVmeGF6eHJBVEdnMDNmbVlyRDVjWkRDcU9pdFRvdHdxZVFyUzJvSGVpZlR1Y2kyOC91TndqMzRCMTdVc1hTcXI5MUcvZG1La3JDUWg0N1RDUVg2T0tkWjFtR1lDRk0yYkVjN0VYdjFURTFQd3YycHUxbVVqZXArSjBYdzErN1Z1bGwwSVlhZHkxRXpGL2l6ZEV0bHdZTCtLZjdhK2VCZlp3Z0F3YTQ0L3hvUm9XWWFoTC80OUFFWTN3Rzl2alcvRmExMlVuNVZSL1U2ZFIvY25hbjJqYnRaZHBKYmttUVREeS95M28wODRGanhKdDZKREg3enpOdEkzRFkzbEd2dnN1RytGcTVmL2JSbFh6amNlQmN5Zk9hbiIsIm1hYyI6IjU3OTcxYjZiOTM1NGY5ZWFiMThiOTM5NzM4OTgxNzI0Nzg0ZDU2NWEzMWQ1ZmI5NzY4YjgwYjA5ODE0MzViNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZPQjdpUVA5TXgyc0o0bGlvWjNYNWc9PSIsInZhbHVlIjoieTF2Z3lnZGN2b0VTbVJqUzhoaGl2aWRFNUpZNlVSRGt4RExYTXkwWEw1QkZlUVg2VXRJTFhySW1iYUYvVDB5bFQyODhxSkRGRmZJWGxVSEtkck10M3lHWjZnTFJTcnFjcjduMDBuQ0xGK2grdUg1TnRKcnFIcEhDc2J3cWdhdm95TnhQcDA4MDlBTThGbERwNzk1OEpvdml5L0wzTVlQY0FtYy9PS3V2R2lLTHcxOEtnUHFpNWtVTDZnUHNGeHZjSUZjVktuWWUwdnlhb2UxVlJxOE9EOU5iZENLbWF4MGdSR0FxWjh5UXZEVlErSURpSUVlODh3N3JkMjVvN0YvdFI5N1l0R0pJUXJsN0p4Y2x2azlwd01TRmlaVEFoOHAvc1ZGRC9mN2tiQkVEdHdtaDNQdmhPa1BNQVVvVmdROGFvOFFxT1YzTTFNK0lwLy85YjJkQXRWMFN5NVJhaURiYjBLL3dmcmZlMFlHT1FvQUpnQTdYWEF6OG9YZjVyL2VxUmZlM3RhOXI2eUFwMGc2RDZrQjR0TjZOckhpY3Vqcm95QzE0Z2hEZW9EVHlnTUtOV1p6Y1BPNlJNRm1iOVV1Nlg1TWZ0czI5c3VrRUdoWDh0dTVCRzhwTGphWUtVYkdKQ3h5UHp3Qjk2Nk1kZWdqTTlWei83L2JYUVdwYmxjUE11bWxLa1RGU3cyOE5Ic244OXg1WkJ4eHJURW1mbHFxNHR1QWRvUEZrZWY4QUZQUk5kUlVVY1pGQTB2YncwM1YyWVdBZzloZTAxVWs3M2ZyMU51cDNBdG14YlNrREFTdkg2SHdQNmtlTGIzQXl5WjU3dDRrYTBRT3JmSitydjVUbyIsIm1hYyI6IjFhMjRkMWU4MTYyYjdjOGU2N2NkZjFiZTY5MWY5ODgxZDNiMzM1N2EwYmIzNDBiNWYzYjM1YTFkYzNkNTJlN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+