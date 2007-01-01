Калужанка выиграла пять медалей на всероссийских соревнованиях пловцов
В Саранске завершилась XI летняя Спартакиада по спорту глухих.
Более 250 спортсменов из 33 регионов выявляли лучших в плавании и легкой атлетике, сообщили 7 октября в Минспорта Калужской области.
На соревнованиях по плаванию наш регион представляла Анастасия Величко из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
Наша спортсменка победила на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем, а также выиграла «серебро» на 200 метрах комплексным плаванием и «бронзу» на 50 метрах вольным стилем.
Тренирует Анастасию Владимир Васин.
