Спорт

Калужанка выиграла пять медалей на всероссийских соревнованиях пловцов

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:47
В Саранске завершилась XI летняя Спартакиада по спорту глухих.

Более 250 спортсменов из 33 регионов выявляли лучших в плавании и легкой атлетике, сообщили 7 октября в Минспорта Калужской области.

На соревнованиях по плаванию наш регион представляла Анастасия Величко из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

Наша спортсменка победила на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем, а также выиграла «серебро» на 200 метрах комплексным плаванием и «бронзу» на 50 метрах вольным стилем.

Тренирует Анастасию Владимир Васин.

