Калужане выиграли две медали чемпионата России по гребному спорту
В Махачкале завершился чемпионат страны по прибрежной гребле, где приняли участие порядка 100 спортсменов из 10 регионов.
Наш регион представляли Александр Туфанюк и Мария Наумова - гребцы спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова.
Мария стала победительницей в женской четвёрке парной с рулевым (С4х+ ЖА), выступив вместе с представительницами Санкт-Петербурга Анной Щербан, Дарьей Долец, Анной Павловой и Ириной Алексеевой.
В мужской четвёрке парной с рулевым (С4х+ МА) Александр Туфанюк завоевал «бронзу».
