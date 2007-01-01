Афиша Обнинск
Спорт

Калужане выиграли две медали чемпионата России по гребному спорту

Дмитрий Ивьев
07.10, 11:10
0 176
В Махачкале завершился чемпионат страны по прибрежной гребле, где приняли участие порядка 100 спортсменов из 10 регионов.

Наш регион представляли Александр Туфанюк и Мария Наумова - гребцы спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова.

Мария стала победительницей в женской четвёрке парной с рулевым (С4х+ ЖА), выступив вместе с представительницами Санкт-Петербурга Анной Щербан, Дарьей Долец, Анной Павловой и Ириной Алексеевой.

В мужской четвёрке парной с рулевым (С4х+ МА) Александр Туфанюк завоевал «бронзу».

