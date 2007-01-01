Афиша Обнинск
Калужский гимнаст выиграл две медали на чемпионате России
Спорт

Калужский гимнаст выиграл две медали на чемпионате России

Дмитрий Ивьев
07.10, 07:59
Воспитанник калужской Специализированной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной Иван Куляк блестяще выступил на Чемпионате России по спортивной гимнастике, который прошёл в Сочи на территории «Сириус». В соревнованиях приняли участие 160 ведущих гимнастов из 19 регионов страны.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, Иван Куляк завоевал сразу две медали. Сначала он стал бронзовым призёром в личном многоборье — одной из самых престижных и сложных дисциплин, требующей высокого уровня мастерства во всех видах гимнастики.

Затем, в заключительный день турнира, калужанин подтвердил свой класс, выиграв серебро в упражнениях на параллельных брусьях и закрепив за собой репутацию одного из сильнейших специалистов в этом виде программы.

калужская область
