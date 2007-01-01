Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт Житель Калуги пожаловался на новую баскетбольную площадку в сквере Волкова
Спорт

Житель Калуги пожаловался на новую баскетбольную площадку в сквере Волкова

Евгения Родионова
06.10, 16:27
На днях в нашу редакцию обратился житель Калуги с жалобой на состояние новой баскетбольной площадки в сквере Волкова. По его словам, спортивный объект оказался непригодным для использования.

— Дети будут бегать, стуча баскетбольным мячом по лужам? И это не в дождливый день, - считает местный житель.

По словам калужанина, проблема с отводом воды на площадке наблюдается постоянно, а не только во время осадков. Это делает невозможным нормальные спортивные занятия.

— Новые объекты быстро становятся непригодными для использования, - с сожалением констатировал горожанин.

Администрация города Калуги пока комментариев не дала.

Калуга спорт общество
