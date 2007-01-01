Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге прошёл турнир по боксу
Спорт

В Калуге прошёл турнир по боксу

Дмитрий Ивьев
06.10, 13:45
0 242
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Седьмой открытый городской турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудника Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России старшего лейтенанта Алексея Матюшина прошёл в спорткомплексе «Юбилейный».

Алексей Матюшин – калужанин, выпускник 8-й школы и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С 2009 он служил в Управлении «А» Центра специального назначения ФСБ. Погиб 4 ноября 2013 года в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, был посмертно удостоен ордена Мужества.

«Вместе с мамой, женой и сыном Алексея, его сослуживцами, ветеранами группы «Альфа», пожелали юным участникам турнира успехов и побед. Уверен, ребята вырастут настоящими патриотами нашей страны», – прокомментировал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlFENmlVZjZkaHoxQWt6c1hIWE9qSGc9PSIsInZhbHVlIjoiNmZ6a1VmSEhTWERSV2pRT1EyMnA4N3ZqRGVUamVRNHJFK0syVW8wTENaMzN1Z2U5cXJVWXd0alkxc3FtdUFZMlJMN05EU0VVMkZHcUVmbm9JdTRjbGppOTdpMUpQRXMrK2prWktXWDNRVHNZL2NMYXczTlh3VDlWeHNFRGFsQWhRTVZDUnlDMVVjYmU2U0I3SGVyaWwxKzQvUFYzT2VodnlwVVJXN3hpck9keVdQSnNFK29pT1NwZ3BzWkZoNko0VURHV3Vwb2ZFaWlMRGR3cGhSZUt0WnZZWHdmNlVtdFpzK1cwVU0zVy94SGZZNGcrcXFIODVqVkl5akhaaUVXT0Z1ek83ZHVndDUzdGNhWlhMcDRzQTlJWmIzT0xEQjdBZkZYdE10U2taRWhCb09hQjQ2eHg5SjNUNzVkT0VzTStVMzZrbjdFdjRic29UWGc5NXNwWjJUZ04vZG95M1padmRlS2pOUUhtL3l0UHgwZ3NWTDVvWnZ1d0pHeFJNaWt0WlN0blVJS2dhNmY2TzRMS2lFMktoaXN4cUcvWFpuaHJUVXBTRzkvNkhzMjVGWXpJanF2dzZoWDljU2k3bXpRVSIsIm1hYyI6IjYyOThiMTI3ZjBjMzU1MGNlMjNiM2YwYWU4MjYyYTg1YWMyZDQ5YWE1NzQ3ODBhOTBiOWRhNTE4NDA5MjM5YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRUMytnc2VmZGQ5MTB5QVp0OWtRL0E9PSIsInZhbHVlIjoiS3dIVHdzYmQ2c2IxUGdkQUMyRzN4Nm5jYzhQSDZqMnV4TzB5RW5qSUJSTEswaVVicHRvblhuSlVRSVJXZHJuU1o0VVNyQmkvMFNGSmNmK0xYemxpbFZ0a1JjRTFsUEczWVkvQ25HZU9yaFhtV0FQamVQUzFwWG1ZVlc4c3k3RmJYZ0tFWnNNejh6dmhHVUhBTkRWd0d5SGsxVHV2eGo4dTdXSTgwL3J5NXF2Z0o2a0xKSDgrcEpSc2dIRTdBWlNTNWROWWYvWnNpSlRWQy95MFZhdVdJakRyQ2N3MUduZ2JvdVN0L3lPQ1NKVFFlOC9kMzRuNGpLTlcva09sTDd3dzZyVk51SDVTcVdnMk9CVWdTSk9Wdm1CZGlQZ09sQVpkZTNFQThvcGF3ZThJTEJzU2ZwSkJGRjl1WHk5d3FCaUlCcjNqQ2xKTVJKNCt0b1JtNCtpUkZLU1ZOZ1JwSCt0SVlHanZYdGNYMlFZM0RWanFGOXhnaEZoNXNtOFQ2aEVqS014a2ZVcWNpUG5hNlkyR25xVzdKeWVPeTFka2E5aXJzeE9IalpaNUF2cWRnTDdsTkd3cERTcnNybVIvVmJneGxKNEdIaStHZENEWU1mdVhmWGZFOFp2bWpRdlViMEJtKzJRSlZrY2xVRDNNbTluL2VYZ3k4eExhcFdjbWg2UTNXa1kvY2N1SlhsYVpnSGV6cklFRzZURUcrUmVzWHBiMVgxZ0xySDdoaHBFTnljTGhLamZDVnB5ZThmYnRhTUVvK2pITDl6ZzRXNERBMDN4dHArNzZzOW1PRGZkSmVNM0MvNTh5Z2Z0eU5rNi8wd2lEQmVlTkxqWHhwOVBVdFNTYyIsIm1hYyI6IjdiZDFiMjU3ZTkzMjZmNzVhNjVjNWRkMmViMGM2MjBiMzdiN2YyOGE0OWZiNDhkZmI1MzFjODc2YWE4MjIxYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+