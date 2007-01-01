В Калуге прошёл турнир по боксу

Седьмой открытый городской турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудника Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России старшего лейтенанта Алексея Матюшина прошёл в спорткомплексе «Юбилейный».

Алексей Матюшин – калужанин, выпускник 8-й школы и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С 2009 он служил в Управлении «А» Центра специального назначения ФСБ. Погиб 4 ноября 2013 года в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, был посмертно удостоен ордена Мужества.

«Вместе с мамой, женой и сыном Алексея, его сослуживцами, ветеранами группы «Альфа», пожелали юным участникам турнира успехов и побед. Уверен, ребята вырастут настоящими патриотами нашей страны», – прокомментировал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.