Калужанин Владимир Досяк выиграл первенство мира по самбо
Спорт

Калужанин Владимир Досяк выиграл первенство мира по самбо

Дмитрий Ивьев
06.10, 09:47
0 198
Главное юношеское соревнование года по самбо прошло в Индонезии с участием спортсменов из 33 стран.

В составе российской сборной выступали воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

В последний день турнира на ковёр вышел Владимир Досяк. В финале в весовой категории до 98 кг он уверенно победил соперника из Кыргызстана и завоевал золото первенства мира.

