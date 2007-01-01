Калужанин Владимир Досяк выиграл первенство мира по самбо
Главное юношеское соревнование года по самбо прошло в Индонезии с участием спортсменов из 33 стран.
В составе российской сборной выступали воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность».
В последний день турнира на ковёр вышел Владимир Досяк. В финале в весовой категории до 98 кг он уверенно победил соперника из Кыргызстана и завоевал золото первенства мира.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь