Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские каратисты выиграли медали «Кубка Орла»
Спорт

Калужские каратисты выиграли медали «Кубка Орла»

Дмитрий Ивьев
03.10, 15:02
0 198
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В соревнованиях приняло участие около 1300 спортсменов из 16 стран.

Егор Болотов из школы «Вымпел» стал абсолютным победителем в возрастной группе 16–17 лет в весовой категории до 55 кг. На пути к золоту он одержал серию убедительных побед.

Бронзовую медаль завоевала Ирина Чуркина.

В шаге от подиума остановилась Анна Дроздюк, сообщили в пятницу, 3 октября, в министерстве спорта Калужской области.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iklwby9nYkhIY202bWNhcUhTcER2WXc9PSIsInZhbHVlIjoiK1FOazVrSEw3dUhNL3c2NEhUbHpQOUI2SzlBUnlUUzU0L002RnlMTXNreC8vZGdFY3ZOWEZCOU5GdnZZNENUd0VBWG5WQVJBRzRIU0wzditKUXJTZFRvZzdwTHFYWThCRGJoVmZ2c3lLQTNKWSt0SktvVmRaQmVkTy9CcWJnL243ZjVSVHcwMHMwV2FydGJJVlBtV1RQOXJaK2F0SFNhQWpyaUoyemFaY2cyQTB0RkFnTlc5cEYybzZpZ216K0RoNGxIenlnQjVLRXBFUGJDaVFXdDF2L0VmeHRtNHRKOGpjakozRk0zZFY3RWkxaENXcjNxQlYwVUVzZmVBS1ovVDlNZGRsQ1RRYkJ6ZkU1b0pVQU9wM3JxYzFDYlJjam8yZC8xNzJTZzJQK3pYOVlnMURBYnBNK2c5NW93ZTYyQ2FmK0tBWU1qMldaWWZKYlFWL2hMODluUHRiUVlBczJic05NVjhJa0JOdG02dDNGNEh3WDY5VGk4K0wwSjJrTm1FOW9paUhVZi8vcGUxWUVNWGFrbkoremxIbWpsNEtSSm9PUklDU0htN01zRG5BVTlJa2g4c2FNUVhUYWl1ZllEYiIsIm1hYyI6IjRiZDA4NGM3NTg0OTgwYjA2ZTY3NDdjNDk2OTU0OTBiNGVlMGNiY2Q2ODM3NDU4MWYyY2EzOGJiNWFkMDhjMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlxSXZ2aXp1L0NjZWg3ZXQ4aHZXNnc9PSIsInZhbHVlIjoiL1lkMlRjOHBSWndubC92TU82MmRTaURvVlpXYlA4eUpEVi9NaDR3dkN4dG03OVc5Yy83ZmhGRDZ2Ri8xMGpxWVlMNFViNGVoQzc3T0lwbDFTV1RsUFRMZVZ6N1RrNThua0tMUGQxS2hyczB3SUNjYjNaTjhaT01NcUE1STltbW56dVRtQVlwRlhxU2lJbHVzYjcvNTBsSVg5RS9kR3BFdzRIeGpjY0VPSWxXNHZwRDliZDdiNGZseFhnMnRwZExpZzFsSm9sV0RHS3lwc1hKL1dZZDRZT3JrU1MzbXFsRXZ0SXNoaG55Sjc4dHhneVBGZjhpSERuc1V3V1dlbDZ2V29NU2M4UnZReWRXZTFlcm5aZGVGVWxFZWV0YXBSQzE1VXVabE1oamo1aU4wdFZnMzNXZkpVYWZCYWxuTXlHWXlEeCtLUXVMcHNLYWpieDNUSi9sWlFjR3o1Z3VsMUY5UWxrQWxPUHJON2RkbytSMXBmRFJING96cmsyaURMVE1XYVZIWS9QdkMrcHFOd3JMOG5zVHhmbk1zZGIreVJQaHNHaysrQm8zR01EckxxK3diUTVlWDBlQXRJRm5PUGpibVUwRW5HSjJsaVNPS1E4Q21GQ0NvMUNQMXg5Zms2cUs1bVJNZUlVYTNjNGJ4dGhYc0VDSytyMnBhTnQ0WGtmQ3E3YUI5NGVOeDk1a0VzdUUwVlRHblRmMk9pWXY4aUE2RGdKcUNRVDc5U2V3bHNMT2lhNjY1OEhHWFI4UlpEUnpud1RGZGUvSE1IQTFKdDliYUNrRFdPSzdxNmNkR3JMWUFyaDgvUXRvcW9xNXY4dExNWHpQZTJaOSthbWZOKzhLZiIsIm1hYyI6Ijg4MGZhNmEwNjZhZGJlNzE1ZjMzMWQ2MWIxYzE5YmFlMGE2YzZmOGZhMTgyNTQzYTkyZjEwMTE3ODkzZmE1OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+