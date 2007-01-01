Калужские каратисты выиграли медали «Кубка Орла»
В соревнованиях приняло участие около 1300 спортсменов из 16 стран.
Егор Болотов из школы «Вымпел» стал абсолютным победителем в возрастной группе 16–17 лет в весовой категории до 55 кг. На пути к золоту он одержал серию убедительных побед.
Бронзовую медаль завоевала Ирина Чуркина.
В шаге от подиума остановилась Анна Дроздюк, сообщили в пятницу, 3 октября, в министерстве спорта Калужской области.
Партнёрские новости
