Калужские бадминтонисты выиграли медали в Липецке
Там прошли всероссийские соревнования «Первенство Черноземья».
Наш регион представляла команда СШОР «Труд».
Владислав Ахмеджанов занял второе место в парном разряде и третье место в одиночном разряде.
Кирилл Хавричев занял второе место в парном разряде и третье место в миксте.
Мария Федорова завоевала три «бронзы»: в одиночном, парном разрядах и миксте.
Павел Федоров выиграл две «бронзы»: в одиночном и парном разрядах.
Михаил Федоров завоевал «бронзу» в миксте.
Тренируют их Светлана Левитская и Дарья Дементьева, сообщили 30 сентября в «Труде».
