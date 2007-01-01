Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские бадминтонисты выиграли медали в Липецке
Спорт

Калужские бадминтонисты выиграли медали в Липецке

Дмитрий Ивьев
30.09, 12:31
0 249
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там прошли всероссийские соревнования «Первенство Черноземья».

Наш регион представляла команда СШОР «Труд».

Владислав Ахмеджанов занял второе место в парном разряде и третье место в одиночном разряде.

Кирилл Хавричев занял второе место в парном разряде и третье место в миксте.

Мария Федорова завоевала три «бронзы»: в одиночном, парном разрядах и миксте.

Павел Федоров выиграл две «бронзы»: в одиночном и парном разрядах.

Михаил Федоров завоевал «бронзу» в миксте.

Тренируют их Светлана Левитская и Дарья Дементьева, сообщили 30 сентября в «Труде».

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZRSmpxaWtQeUdYZVY0WkFHL1FOd1E9PSIsInZhbHVlIjoiNDVDdzA1bHBna0JjNjdjb295Y29NaFN1VWxnQW9hdSsxaDJQUG8xWmlWWFcyVVdVeW9sYzdqZzRMMlpwank3ajJrY05JUXNweDVRS2FtZ0k1RVNqUUtaOWlZSWkxb05qVWNUdERFUUl5ZXkvdld5MXV6eDFkbjAzZ3V6c2drYnMvWHNBTFF1LzJsd1VyMDBqdTlrN0xzRFZyT200ZFZzbE1DZkFxa1NrZm1XSWFYNGxHWTV6RTZwalRDYmQ5STdQcGVmaWFYTkxKanhLbEhqM3FubTR3UVU4dDZBQmFQbU1PYkZpSkVOODlGNFdUbEFucEdqdHdHWVJrbGxYL2ZseWJVU2RpbThQQStOZWRjeFM2Q2RmVCs3WUZ2dFNIZisrZlNaU01Hc0Fwb2NrcmgyZTdISFlFZ0N4YVBtWmhYb1ZtcFJhU3JHUG5YVUx2YlZXQ05qSWUvNzNlalhSVW04RmF4RUlLT2N0UHF3ZUtDMVdaT1VKS3FrMktrT0dXYmNOOW1Jb0xoQW1RcjVnZkdsZ2luN2xZcWNoTnZNUnQ0dDFwZmk0UnlSeko4QU10WVRyeEVoblRmMnZkUU9Ob0VqOSIsIm1hYyI6ImYwMTk4MWRkYjViMDNiNGJlMDI1ZjE2OTk0MzkwNGFiMmJjZTYxNzhhYjNiYTgxODRkYmIyYmVkZTU4NDI4MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZsWGYyemF5VXIya2Y5cjU4L3hUUnc9PSIsInZhbHVlIjoicExLam96VXpLWC9yTHM4ajRrSWNkWkZxU0VJT1pEM1psaFIza0lRSTRUNkhud0ZuRnpvRkhDNnljSUVNMXlHRHpNSHI2N3NFTXJJajlucktPMWxSNnU3ZmZoWlM5T0VaYVJsYXVNT3ZtT1BMWlY3My9BaTZTYXp0R3YwV2czOER5bTBrZVMyQVppcUJuQjRrTVlVL2p5OU9jd245OHl0Y0pGMEtzQWNqaSsrNDB6VXZOQzNWOFpudWpPazUrMlA3SExYYjJwclA2alJaOE1tTEFlWWJvMjhqZVl4VDhTNWRVTll1U3BQeGt4Nm8rcGtLcmV0eEd2Ym5MUWh0Y05zSnlEZGxRRlhKcFNEeXhGSjcyNEoyTmZQWWF0QlFwUzVRNGhyZ3l6S1FGZkMremxmdmVGOVFnQ2hONGg0dE1RK0dGRWNRYkVmRmc5WjZVV3IxSWFSNWJ5VmFZblp3TjhqWU41ZTN2VDdaSllyYmR0MlFBSDlMbDNmT0Fnd0ZtdGFMaEJ4MDR3dWJHRFBsYlZ0U2tTb09uTmF1TW1rbURaSVFwdnRuN1I1MXFTT2ZQVGRjeXE2UmZMankrcmJidGpqWTlWMmExU0cvM2JzM0tZOExBMkdlaGQ4dTNTY3F4ZndpVVY0N2tVdHVVbVM2MDNyV2cxM0ZOSlVQeE9zTVRDbElxbEhyZHlQSThJZXpPVXlBcDRUSUNuaUhQdHpuV2toSW5UbnNseFhkUE96Y3FpTVhSalJKaFhpeHRpa2RkcGxXQTJZblE4ajFMdGExYnNNbFlEMjFRYllkVkkzeXp3b3ZxR1B2Q0FqcGtnSi9Ga280V3plWk9ZTHZpYVpIK0U1diIsIm1hYyI6ImE4MDg2NTY2M2RhNTU4YWFiY2Q4ODhmNDI1ZGZjMGVkNGYxZDAzOWJlOGYzNWYxYWEzN2Q3Y2I4MGQxYTY3YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+