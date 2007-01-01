Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанки выиграли «бронзу» межрегионального турнира по волейболу
Спорт

Калужанки выиграли «бронзу» межрегионального турнира по волейболу

Дмитрий Ивьев
30.09, 11:23
0 325
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 25 по 28 сентября в Калуге проходил масштабный межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р., посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РФ, заслуженного тренера России Вячеслава Сидоренко.

Этот турнир собрал 16 команд из 14 регионов России: от Калининграда до Сибири.

Команда «СШОР по волейболу Александра Савина» из Обнинска в упорной борьбе заняли третье место, сообщили во вторник в Минспорта региона.

Новости по тегу
волейбол
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJjY1FFTnlNbFljWGJHV3ZIdDFudmc9PSIsInZhbHVlIjoibVU3QXVhUzd0cGtsWmNLQkgxVHI0bjdxK2NFSm5sMUdUdVRBaGV0elhpdDBJRGZ2ZUo1YzlXNk54UlNwNlNkYjZYdTRkaHR1MVVDUS84VzhXNEgvVWlsTDNqZWluYWlVZTZLZ2xYYUczNTdPKzRydXdmSHFwYkpTdjZZVDVCclB6Qi9zZEpDZ2dGQ1NURmxtVnIxMEowRncyYmhES095b2dRRnR2SU5nSnVwdndaK2VGWDJVVW1xUDdEd1psVUEzb2QzL1FETjdkclpZaWNNcTczcWp4ckZBTHArUm92UkNSb0gySWU3d2VIYWZVNkZxWHh3Y3NvY2RJM3c5cElqR0h5dDhLVkVHNDRaQ3lhOS9UQWFIdWJxcW9kdzRhTm5Wa2tWWmFmMW5XT1VzcmRnYVU0Z25IaDF0b1lidG1MRHkwNjc5Zm11V3BwZ09xSTZycWJhRWZUeW11MGF2RVZvSVVKcG44enQxNEVIQVpKMFZ0VE9tc3dXQzB4VU9nclRxZ2g0SHNSbXQyWUpmTmpHRmxBRUxwdkxkTytnVCtYZUxaZGdpMjZrRnJsRm5hakRVcXRacU1EVzRSYnFhYnBxOCIsIm1hYyI6IjE2MzE0MTAzOWU1NmExNzU2OTM1NzIyZDhjMzBjOTNlOTJiMDZjZDJiMmYxNGIwMDhlYzI5NmViZTNkOGFiMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii95WFJOaVl0YkF3WnlHNU1ZU2ZpZnc9PSIsInZhbHVlIjoiNjZRNW90dUp3S3dGWENNZXZtUW1vUm5uaXZWdTZvZVR0dHI1NCtwcElTT3RlaEtYWnErdURCU2JSWTBYUWphK29sVXJvNjdSMTA0NzVLZHRxdEFQc2JPc0R6a1ptSmp4dFJ1Q0I2Qm1vclVMeFUzQXpUWUlGSEZzNzVnNVJGd3JRRC9XMnN3MFo0L2FKdjM2ZzRldlRyU2kvVGx3bnhEdER5MUw0Wk9uLzd6UFZiOGpqOVpocjZoeXdpV0ZSVjV6NjhVWGtmVFI3WTkrNTZGVHpiMlRCaVVEM05ueUFGVGlrMGJSNVBSRnZJSERiZTRoNWVEeHZwdjk1TXhndk1LdFBuMHJ2TDFUYk9nVGhGN3JjMmQyVmp4TUsxeFlvQ2tNM1FwNlA0Nm9wWXZKdWliTm1iTGlpTjhqeUw5TmF4NFhITVRZY25JdkNBdUwvbTN5RkgxYUVaN0NpaytMS0NUazZNSGZtcUpQZ0ZZN1ZZTDNhRWZQU0V1NEcvM0NJcE1yWE9aTGVhb3ZNQ1MweStJbkQyOVBSUS9lVHpmS1ptczJhM3JGMzB1SUkvOE1tZXNyUXJzczNKRjFrRnRPYjQ0UXZNMGxZaHp0NVljSGZNMk5DT1dBNDYyZFZDMFM0QmtvK2NxZHVrYUppY3NYMnNvNDFuUXl4RWsyaVRRdGpvbVdCdzJ0N3ZxTWcyUnJZNHFCZ2ZxUW1waHdIbUpMQ3FJOFd1MURDeEtkUVFnUFNESzRlK01NNXZ4NDFMcnpyczJlU3FIZ2lxMTV3ZkhoVEV0cWNRZHhmdUVuendOeTdlVlpCWXRUV2NiUTBwQ1ZDYk0rMU5tZjJFeXluRzhNNVVZcyIsIm1hYyI6IjYxZWJmMzRmNjUxMDQ2MDczOWFiNTlkM2UwODQ1NWQ5ZGNkM2NlYTgwZTllZGNkMmY2NzQ3NmEwYTZkOTA1NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+