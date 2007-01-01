Калужанки выиграли «бронзу» межрегионального турнира по волейболу
С 25 по 28 сентября в Калуге проходил масштабный межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р., посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РФ, заслуженного тренера России Вячеслава Сидоренко.
Этот турнир собрал 16 команд из 14 регионов России: от Калининграда до Сибири.
Команда «СШОР по волейболу Александра Савина» из Обнинска в упорной борьбе заняли третье место, сообщили во вторник в Минспорта региона.
