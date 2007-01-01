В Калуге пройдет первый чемпионат области по ритм-симулятору
Это танцевальная игра для одного или нескольких игроков, основанная на движениях. Участник повторяет танец, исполняемый на экране компьютера, а игра в реальном времени фиксирует точность движений, пояснили в понедельник, 29 сентября, в министерстве спорта региона.
Соревнования пройдут 11 октября в Областном молодежном центре.
Турнир организуют на платформе Nintendo в игре Just Dance 2025 Pro.
