Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге пройдет первый чемпионат области по ритм-симулятору
Спорт

В Калуге пройдет первый чемпионат области по ритм-симулятору

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:45
0 152
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это танцевальная игра для одного или нескольких игроков, основанная на движениях. Участник повторяет танец, исполняемый на экране компьютера, а игра в реальном времени фиксирует точность движений, пояснили в понедельник, 29 сентября, в министерстве спорта региона.

Соревнования пройдут 11 октября в Областном молодежном центре.

Турнир организуют на платформе Nintendo в игре Just Dance 2025 Pro.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1uVVlLNzZwRU9ydmNKMXVGNWJHemc9PSIsInZhbHVlIjoid1F3VmJvbnRENWJ1cHZvMkxZT3MzQndVVWVZWDl4S0cyRzE3blFJcWdsdVNTZGgwK3J4RStFTVdtQi9CT3paVU1ERGFYRFBwbzZ2QVM4WHZQQ0dTNlphcUI0VSs3dW9pQWVyVWpSL0I4bGVyVktQNU1TTlJaanU2cUNmZUl4a0Z6S0hhVFJFOFdiMVptQnpTSlhQclgxR2RETTYvVU9icEdmRGtGYnM0R2l1ODBIcTQ0a1BqWHdJbGVDWEJyUEtDYmthOHhvdzZqYTFyNDNFVW0xZ05XaHFtYmpmM3lCYWkzTS9sQjc5SnVmUml5NWpYb1FPTTJSYmlOd3BTcHJiYkRrdUo3RFJhMFpvTkQ5WGswVjJxWTl0WW53UHM0b1c2TDNOTEdvQVZvMHhNUUZtNFhGSk1FVjF1bm40UVdsTnZaOWRzM0JxdzkrSkM1MjlkeUhKZE0xakVKMzRqMGk1Mi9waXpkQ3pFSXZNN0pEVmU4SGhMV1BrOXlaU2ZEbG1sN3E4S2kydWZ4bGRETEFLRVErMTB4SWlvV202bmY3Q2tSNG9PYys2NHNnN2Z3bkpvUFVxcXNQZFN1S0hhTzJVbyIsIm1hYyI6IjJlZDllNWNhMzc3Y2NmMzA4OWFiZTRkMjkyMTQ5ZTU4M2IzZmExNDBiZTY3NjkwMDI4NGUwYjk5NjcwY2IzNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBpVmxhTkV0eVk3M2MwaFN2Q3J6NGc9PSIsInZhbHVlIjoidTBXOUF0M0RmRDlMM3BKS3luUElkVk40Q29OVjVFOW9vU3Npa3pNRXc2THV1UzUyOUpQTUJlNzI0azVRUnFhcS8yWjI0UC9RWHBnK3ZIZnBKZk5DNkkwdXJrRnR6WkwweXkyWERucTcwT1FwcU5IOXZxR3owVEwyZ3hmcENDZXRwbUlDVGQzdDgybitJSTZwS01xQWlrK0dJRkVSWjhhVmdpTG9tbXBobEhIenJtSFdreGhEbXBEOEE4Z0RVVWtlT2hGa0hqVHNXZGt0UE1RRXh0ZUJ3N1IrSStJOFNRTnVENnBpakpuMFhzREU1MGtod2U2NFBBZEFGN2M2U2l1aGRDY2xHU1ZUNFR3Nm9LMkdhUVo3MlF3NTFKUUZaM1R4YmpLb2piNy9ZYkRXVEV1S1FXdGZrdStydzZzNlJBQkU1clFKZUZaaHNDR2U1TTZEeHhvMUJXcmE0bUJIRHpxUXppTExVWXZoNTlIUUxnSDNIV0hJVWQ0OGxvaFBEdzdYWU1DZ3RDcDlraWVNVnZ6ZXhpdVFCSy9zVmVaa1hkWDJkSXk1QlF0OHVNc3JvNzFpTkdnUms5ckpjYTMvekVDbGVwWitDNTh4U05FTmx2aG85dnhhRjZidjhxY0tqMWJSZmdwb2Z1QWcrSGxOS2dNTk5nMENjUS8xL05hT3owV20xd2xNdzQvSjNHTStSMVBzTlhWNDhsbXp3YTJMRWxCempaOXVKVmhCUXNTNTU3RU5EYjQyOFJ2YlNqeVJjNVJZZGdzc0xVUjdzeUVSeGtGZ2R5YXVHYTVMamtSMitFRkhHZzh2SEhTWi83NlBsK2h5VWQ1ZGJENzIydUNidG54SyIsIm1hYyI6IjY5YmRhYTMyNDAwNzA5MDEyNDU4ZGEyY2FmYTUxNjlhNzRjNTNkN2E5YTg2ZmEyOWFmMzkzZmRhODM0ZjBiZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+