Пловец из Калуги завоевал первую медаль Игр стран СНГ
В столице Азербайджана стартовали Игры стран СНГ, которые проводятся уже в третий раз. В программу включены состязания по 23 видам спорта. В них примут участие около 2 400 спортсменов из стран СНГ, а также Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции.
III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября.
В первый день соревнований по плаванию спортсмен спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Калуги Кирилл Веремчук завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.
