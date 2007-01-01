Пловец из Калуги завоевал первую медаль Игр стран СНГ

Фото: Tapdiq Abdullayev.

В столице Азербайджана стартовали Игры стран СНГ, которые проводятся уже в третий раз. В программу включены состязания по 23 видам спорта. В них примут участие около 2 400 спортсменов из стран СНГ, а также Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября.

В первый день соревнований по плаванию спортсмен спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Калуги Кирилл Веремчук завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.