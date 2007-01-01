Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Пловец из Калуги завоевал первую медаль Игр стран СНГ
Спорт

Пловец из Калуги завоевал первую медаль Игр стран СНГ

Дмитрий Ивьев
29.09, 15:20
0 291
Фото: Tapdiq Abdullayev.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В столице Азербайджана стартовали Игры стран СНГ, которые проводятся уже в третий раз. В программу включены состязания по 23 видам спорта. В них примут участие около 2 400 спортсменов из стран СНГ, а также Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября.

В первый день соревнований по плаванию спортсмен спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Калуги Кирилл Веремчук завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNvanBuSXNTU1dNdHVxd01CbTRjT0E9PSIsInZhbHVlIjoiK2NDdzhKdDIwbHFiRElpb3FITkhpRkxVV2F4eHc3bHVDZzU1R3FjTlFaTjIvSnJSUFRObG5KYXdieElMeDdnYllWblVRREp3MVZZOU5BVWV5R1lEbnRySmVOT1ZVcHExUWo0L1NXVHFVeTJqb0MyOWFEVitGODl1RllBL003UURMaFhMMEdaaHFSN0R1cUFyMGZSVEFTcTJEUEJPRDRsWG16VVhLb1ZvQmhaaU1WODNYQ2FzNFFvZ1BlalgzUTRENHk3YjBmemQ1cnVzUHRtZzZpRVFXTkt2MEx0c0FNck1Ldys4QkFSK3dXRkVYN1NVeWpSNVBsYjliZVM3Ty9qQWJSYVc1SHBMQlFFcGFMSFNxanI1MVJoWGg1Ry9BUnN0blY1VVBWTSt5WTJLajM3bUZiQzU1S21tc0NoY29jUHhrZll0Y2EzN3F0d0NQNkFTaklYa0RVOWdsMVdrYXNsem5MZXZIWVZ6RUJTY2dJMjJEM0wveDlOdjVkS1ZJaDVWenhXWU1BYmZWM015dHBENkUvWUd3MktoejY5dGh6UUxQOTEydmVEbDRvRFYxN1JFNDVwWHhBQzF3MklhYzA5diIsIm1hYyI6ImQ4MjM0NWZhZTEwMjQwNzFhNWJlMDhkMDQ1MDY4NTA5ZjViMWMxYzQ1MjE2MmU4YTFmOWU1MGYyNzRjNTM1ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRhSVp0ZkUwOWhlNGg2T1lFbUw1RUE9PSIsInZhbHVlIjoiMHZaajZ3WUI3V0Y1SkpoWjcreTZVSUEvS1VjYWt4cjNIV01XOEZmYjVXZmk1bXpWZVpIU25udGFCWE9BTU1Lb3VZdlNLMHVaY2pJSHhFb1IrUElHcXJ2TW9HbDMvVUNiNzk4THJpMjRaeDZoTEtTbkw2ZWtGVTFmR2lVZTRDWENlcSt0VlBtSU5kM3dTeVF0OTBobTh5SkNxRlFGTDhQcmgreHNIbkhUUkNLL2s0M0FDRDBHdG50b1VQaW9EaUc2N29NSkpqb2d6aE9zWDRVYnFxTHIveGtpZE1wdFpPeDJYalZsbGZqd0NsUWFlT2VMWitMZjZRbjJGT0VHSjVTcXNHMkZCZ1grUDltUU90Tnl2NDFMNThZbnRrdjJaQzViUVFGVVpEbk9nTWJpTjFkemRMZ1RlVFVXU1ovaXZjNEk1cndZa093OXhZRUNKZytrMXJmQUJFZDFBSDJ2WjFjUHE2Q2N0NWpiWFREOU5XT1ZzTGJKdFRHbjh0ZEh5ZEtiYk9QT28xMU9vSTRNeW0yQXVhZ1ZSZEYrNkRrWm4rNnpwQmEzUmJlRVdSOFVwWG5xUFZVN1A0dHVVZHJWSFhpdGY5T0F1ZXVzejdHU3BsWmt4YkNOcnFQUGFYSEx3YTdKakFGRmJOWlhxdGZiRExHQnRhVzQwYkY4YmFOSDM2M3lxWlJrWStXckxRdE1Ld0dRTFRIUWlTckJ2Q0cybGdva3hGejZqUmtRWnNXYkduaFRjb0lrb3lJK3JDWHRUSFlZWmRxNUJnZTNMK3VkKzg2TVFsM3FWay9vbzl4bHFydUZ4M0ZZMm16b1F6NnNFNUYvanN1ajhsMVI0aU4rTGlsNyIsIm1hYyI6IjE3NmI5NTkxYmMwNThlNTg3ZWIxNzg2MzdjZGEwNWIxNWUwMWVhMmI3NTY3NmIwYWJlZTAxMGI3NjY4OGI2ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+