Спорт В Калуге создадут физкультурно-оздоровительный комплекс на берегу водохранилища
Спорт

В Калуге создадут физкультурно-оздоровительный комплекс на берегу водохранилища

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:30
В понедельник, 29 сентября, этот вопрос обсуждался на заседании правительства региона.

Концессионный проект находится на стадии детальной проработки с инвесторами.

Как рассказали в правительстве, на территории спортивной школы по гребле имени Вячеслава Иванова собираются создать физкультурно-оздоровительный комплекс «Яченский». Он будет состоять из фитнес-центра, акватермального комплекса, и помещений для занятий двух спортивных школ по гребному спорту.

