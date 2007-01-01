В Калуге создадут физкультурно-оздоровительный комплекс на берегу водохранилища
В понедельник, 29 сентября, этот вопрос обсуждался на заседании правительства региона.
Концессионный проект находится на стадии детальной проработки с инвесторами.
Как рассказали в правительстве, на территории спортивной школы по гребле имени Вячеслава Иванова собираются создать физкультурно-оздоровительный комплекс «Яченский». Он будет состоять из фитнес-центра, акватермального комплекса, и помещений для занятий двух спортивных школ по гребному спорту.
