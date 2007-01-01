Больше половины калужан занимаются физкультурой и спортом

В нашем регионе доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, составила 58,5%. В понедельник, 29 сентября, об этом сообщили на заседании правительства региона.

Власти заявляют, что по обеспеченности спортивными сооружениями Калужская область входит в тройку лидеров в стране.

Ранее федеральные власти поставили задачу к 2030 году охватить физкультурой и спортом 70% населения.