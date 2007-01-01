Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Больше половины калужан занимаются физкультурой и спортом
Спорт

Больше половины калужан занимаются физкультурой и спортом

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:22
0 136
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В нашем регионе доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, составила 58,5%. В понедельник, 29 сентября, об этом сообщили на заседании правительства региона.

Власти заявляют, что по обеспеченности спортивными сооружениями Калужская область входит в тройку лидеров в стране.

Ранее федеральные власти поставили задачу к 2030 году охватить физкультурой и спортом 70% населения.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndqencwUjFvWXNtYTlmWHVoNVdHT1E9PSIsInZhbHVlIjoiN1lQRW1PSms1Lzh0dkcyQm8zVzhMTzU4ZHBEeGtXazViZXo2Ulh2ZnEwZVRMTFRpTkJiRW5Mc1VaZDVneGhONGNGd08yNEwxQnJWc2ZURzBHN1dJMUl4WFR3SHFuK211Z1N1VnIwYm84aThKTGJWMm90end3dFJyeWNCbTRzTjJ3VjBBcWw2cGMrWHZidzNOcndQNnpadjRiMDNqTkcyNTQ3MnVISjRocWdZc1lraXRuN3NQWHMwV0UyTDdBOXprc1Y5ekZoa29idXN4NkpFQWVpdVgweWsvd2ZmOHNiNFFRcGRad2hCSlpKN0FKK3c4ejhyWTdwRzlvTExtR1Ura0VpVStmdFRXQ2hjZGZtdXR4aWRpcGZza0pVRnQxOVBtdkFXRzhmT0t6bFlMUExUOFQzODRaV2M4L0lkU2NYamtYNGwvcUpqOS9UK244OWlnS2tPbFc0UmFQUHBLWXphanBZb1dzTkZDcGVqeDZjY1lLcU5GT0pWTUxHd05FYmhpblFWdFFQRG40Zm8yV2xHZzB3VHRUUGljdDhmd29DR0lQcGZQQitRQlJyWHdaMmhpdmVtVTZuK1JoTndTZjdPaSIsIm1hYyI6ImZjMmQxMGFlYWE4MTAzY2JhNzk3ZjMzODY1ZWRhZTdiMWJkYzhiZTVhZmExMzNlY2IyOWJhZjBkOWRmZmQ1YWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InIwcjE4WnJvSUY4SGpYUlpHNGlML1E9PSIsInZhbHVlIjoiYVkrMU1ZSUpLeUl2dlBzK0hRSkZtU3M2aGx6K1dBcnltNkdMSUZjOUIxcXVBOXRJdktyaUt2Vm52MmlEVXYybDNKbitWc2d5dC90ZDUvd0ZVQTVrWXFRQ2MzLzdwYk5acCtEUlpHMVhyQk9icGx0K0lobnFuYXpNUFU4Y2xoMTZGM0w1TG5xcEVwVSttWWorS2pVWVZCRkU0Rkp1RjZJRDduQzlPSWJINkVXVzZ2UlBYUFlBYW5NeE5tSjl0RWJrQWNadm9Ld1VBWjh1QUlkcDlkRHNwdW55Wk1GdzZhKzNEQ0J2OFhkaStGVU5lam82RVcxVWFwbkZZTUFOams0RytvNGJiVU1rM3RzOWFFd3NCRWZTWDJLTnF4bXQ5S3l0RFYwUEhGOGRJczE4MmFhUGRobGp2UzUyN0pQQ0txeU5zazMvSHEzUVFqbnpia21KOEk4K1R0QkdwSEJqNitCMUwyNW1jdUJNZk83RXFzTzVLMmZFRWlzMFJLQk1ZUUNzQUE2TzhweHBSM2RKVXhob3M2Y2xyNHBMR05OUmkzNWxUYktzdkZPc1gwMWVRRWZ2Q05PeDBpYVFYaWMzQnNVd0tRU0pQdkxTTmVpMFJGOXIvSGJqczlOdGpkeUlmclhmcnJTUS9tWS9CQU8zdkpwUlZadVFQWDFlc1pYdGdjTU1MUHIwckthQjlUSEJjVXRFbmo0OXhHaTFsVkJxZXBGZW1hWGR0ZjRKSCtvalNxOGVBY0NKRkt4cWJFVkZtRldMMDA2MVhCeDdiYVZ3RzFIcDdhVVJnbWRraEFPNGhKQWtTbWRHUVViOVI5dVQ2cXhwTkNRTFhoODJpZGpnSjI5YiIsIm1hYyI6ImYxYmQwOTUyY2Q5YWQ4YWQ1MDI2MDJjZTI3Y2YxYWEwN2UzMjYzMjhkYzFmYTJhYWZjYTNhNGY4NGI4NzRjNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+