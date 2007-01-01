Калужские пауэрлифтеры выиграли медали на чемпионате России

В Екатеринбурге 28 сентября завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди слепых, в котором принимали участие сильнейшие атлеты страны. Калужскую область представляли спортсмены спортивной адаптивной школы «Эверест» (тренер Владимир Цуканов).

Итоговые результаты наших спортсменов:

Ветеран СВО Анатолий Девушкин показал результат 105 кг и стал вице-чемпионом в весовой категории 125+ кг.! Он занимается этим видом спорта с января этого года, сообщили в Минспорта области.

«Бронза» у Константина Сурнина в весовой категории 110 кг с результатом 142,5 кг.

Ранее мы рассказывали о серебряной медали кандидата в мастера спорта Дмитрия Ерохина и бронзовой медали Андрея Евсюкова.