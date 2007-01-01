Афиша Обнинск
Калужане выиграли медали на соревнованиях по рукопашному бою

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:24
На прошлой неделе в подмосковном дворце спорта «Олимп» прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР и полковника ФСБ Геннадия Королёва.

От Калужской области на своём первом всероссийском старте выступили спортсмены из нескольких клубов: «Акцент» (Калуга), «Чёрный Тигр» (Обнинск и Балабаново), «Русский молот» (Малоярославец) и спортивного клуба Равшана Ахмедова (Калуга).

Три калужских бойца из клуба «Чёрный Тигр» стали обладателями бронзовых медалей: Юлия Толбатова, Виктория Кажанова и Энтони Агитян, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

