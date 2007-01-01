Афиша Обнинск
Калужские пауэрлифтеры завоевали медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушением зрения
Спорт

Калужские пауэрлифтеры завоевали медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушением зрения

Дмитрий Ивьев
26.09, 10:21
В Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лёжа» для спортсменов-слепых. Сильнейшие атлеты страны соревнуются за звание лучшего, и от Калужской области выступают воспитанники спортивной адаптивной школы «Эверест» под руководством тренера Владимира Цуканова, сообщили 26 сентября в министерстве спорта Калужской области.

Дмитрий Ерохин, кандидат в мастера спорта, стал вице-чемпионом в весовой категории до 82 кг. Он выполнил три успешных подхода - 127,5 кг, 132,5 кг и 135 кг - и завоевал серебряную медаль.

Андрей Евсюков (до 67,5 кг) показал личный рекорд - 97,5 кг - и занял третье место, став бронзовым призёром.

Также на соревнованиях выступают Константин Сурнин и Анатолий Девушкин. Чемпионат продлится до 28 сентября.

