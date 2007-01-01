Афиша Обнинск
Калужские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях по пара-трапу
Спорт

Калужские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях по пара-трапу

Дмитрий Ивьев
26.09, 07:52
0 213
На прошлой неделе в Пензе прошёл турнир по стендовой стрельбе среди спортсменов с ограниченными возможностями. В соревнованиях приняли участие 35 стрелков из Москвы, Калужской, Челябинской и Пензенской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и других регионов. Об этом 26 сентября сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Среди участников - ветераны боевых действий и люди с поражением опорно-двигательного аппарата, которые выступали в различных классификационных группах.

Калужскую область представлял спортсмен из спортивной школы «Снайпер» Игорь Степанец, тренирующийся под руководством Юрия Руднева.

Игорь стал серебряным призёром в группе SG-L - для спортсменов, стреляющих с колена или с опорой. Его тренер Юрий Руднев одержал победу в категории «Ветераны».

