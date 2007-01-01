Афиша Обнинск
Калужские гребцы привезли восемь медалей со всероссийских соревнований

Дмитрий Ивьев
26.09, 07:50
Спортсмены из Калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова вернулись с успешными результатами с первенства России и всероссийских соревнований «Надежды России», прошедших в Ростове-на-Дону.

На старте состязаний, в которых приняли участие около 400 гребцов из 19 регионов страны, калужане выступили в дисциплинах для юниоров и юношей до 23 и 19 лет.

Среди победителей - Савва Хорошаев, который стал чемпионом России в одиночке легкого веса. Бронзу в двойке парной легкого веса завоевали Сергей Иванов и Данил Габдрахманов. Еще одну бронзовую медаль команда получила в парной двойке без рулевого - Дарья Самонова и Виктория Дерябина.

На турнире «Надежды России» (более 130 участников из 13 регионов) калужские гребцы также показали высокие результаты. Григорий Андроник и Михаил Пронин стали победителями в двойке без рулевого, а вместе с товарищами по команде - Денисом Ивановым и Владимиром Скворцовым - выиграли и четверку без рулевого.

Савва Хорошаев добавил к золоту еще и серебро - во втором заезде он занял второе место в парной двойке. Серебряную медаль в одиночке у женщин завоевала Екатерина Киреева.

В общей сложности калужская команда привезла с соревнований восемь наград разного достоинства.

