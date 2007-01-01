Афиша Обнинск
Калужские гиревики завоевали 9 медалей Кубка России

Дмитрий Ивьев
24.09, 11:47
Кубок страны по гиревому спорту завершился в Санкт-Петербурге. Калужскую область представили 9 спортсменов – воспитанники Михаила Трофимова и Натальи Барбаковой из спортшколы олимпийского резерва «Маршал».

Ирине Мартыновой (весовая категория 68+ кг) не было равных в длинном цикле и в толчке.

В рывке Ирина стала второй. Также серебряные медали завоевали Ульяна Борисова с Кирой Черновой в парном жонглировании и Фахриддин Хамидов (весовая категория 68 кг) в ДЦ.

Еще одна награда, бронзовая, у Фахриддина в толчке. Здесь же отличился Ярослав Горячев (весовая категория 63 кг). Поднялась на третью ступень пьедестала почета Наталья Барбакова (весовая категория 68 кг) в рывке. Также Наталья вместе с Ксенией Кукушкиной стали третьими в парном жонглировании.

В «десятку» сильнейших вошли Яковлев Владимир и Курбаков Данила.

Всего на соревнованиях за победу боролись 367 представителей 45 регионов, сообщили 24 сентября в Минспорта.

спорт
