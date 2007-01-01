Калужский армрестлер выиграл медаль чемпионата мира

С 13 по 22 сентября в болгарском городе Албена прошли чемпионат и первенство мира по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 57 стран — как юниоры, так и ветераны, включая паралимпийцев. Турнир собрал атлетов всех возрастов и весовых категорий.

От России на турнире выступил калужанин Алексей Андросов, воспитанник тренера Максима Черского.

В дисциплине «борьба на левую руку» в категории свыше 110 кг среди ветеранов он завоевал бронзовую медаль, став призёром чемпионата мира. Об этом 24 сентября сообщили в министерстве спорта Калужской области.