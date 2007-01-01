Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужский армрестлер выиграл медаль чемпионата мира
Спорт

Калужский армрестлер выиграл медаль чемпионата мира

Дмитрий Ивьев
24.09, 09:43
0 395
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 13 по 22 сентября в болгарском городе Албена прошли чемпионат и первенство мира по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 57 стран — как юниоры, так и ветераны, включая паралимпийцев. Турнир собрал атлетов всех возрастов и весовых категорий.

От России на турнире выступил калужанин Алексей Андросов, воспитанник тренера Максима Черского.

В дисциплине «борьба на левую руку» в категории свыше 110 кг среди ветеранов он завоевал бронзовую медаль, став призёром чемпионата мира. Об этом 24 сентября сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktPSVBHOFZpVElsN2c0eW9jRzAxU0E9PSIsInZhbHVlIjoiVjFzOE9xR3BMQU0xWmVjUEVtQlZpVUhDRVFEMlA3UGtSaFJjVXlkUzk2L1JpSVNENjRvMzZra2JoVE9WM0xhdEhwTVFZWHNKZ2l0dzdYdFlDQmw5YVd5bTZ3WHVyZU02MkpDS0NVUlZnWTRJSSs2WUtORnFmUHVja1IzNTNzY3h0Qkd4ME1VMVhOSVpneUlFOVdxTUJBZ3EycE05SG9pRlRxMk9iaDlwdnJOd2U1MWQrbzBmMFR6Mm1xWmtBQjFLMEh3QTAvWEUxNVA1d0xMTk1JNk8xMlUvWFVna21URk9JVUVTd09FK04zR05TZU90UzA0VHExOXhQVGZDRC9nelpOQWE0STZZNk1rNHhVdEU5NmJsNVBoOTlEcVNFbWxTYmMwNUV6dk9uQmppYUl3dUJSRFY0UGNxc2FpUDBjZ1F4cDVnRkhtbCtEdk9PT2tTMktlNWUyYzh0TlZMZTNWVEhDS1JNYy9DT1ZDVjJUZEpsWWFDQ255d3RiWTBDbkl6ZlBCc2lVS1F0V0pZZmRWTG1wVTk5azF0SEErUW5xMFQyZmVCUFROMFNwbm9TL0VZOHh0VVdvdVVXVnVRYVE1RyIsIm1hYyI6IjAwNTQyY2IxOWZjMzg3YTYxOWY1ZGZmZTRiODZlMTY1ODFkYWRiNTc3M2JjZTcxNjI4MDI5YTA4YTY2ZjE0MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRKMGdndW9zMkZERk1aeHBQbEJhQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiQWtZdlhub2V6RTNPVEJGWWpxVzcwZDNuU082OWJNSkJJaGlmbVlKTTY0Q3ZYdTV3WkhJQm1zRWpwNG8yQnJJVW1COGo3dS8yN3Ezb0lBUU9ROEdlMkZzQXRITVBEMm40VUFnNVZmUXc2NlpQYUpoUDRhWGVwTUxpT3k0YmVHUVlYU2kyTEpLcXlIc0lGZlNVbFUyK2Y5c1NKK2RFa1ZQcEJiMkM1RjAwbFQzWlprWXlkQ2dUbE9NZExnRmxVRHV4YTVLZnVhM3pjMlowN2NRRERvbHdpWnhPbVFjWlIxeFBwTEwzdS9zTEtBbVliZ05JdlZNM1VWVjY5MXVQMUxUOFBaVXhWSUxXaWwxSm9xRXZYdXFrb0h5YXhvcVAybFV3S1NpWmZVZWlhbVVWdWdxK1oyN0JmQ3JGYzRHNHVXck85SU9lWlhFMjQvcnBydTNva2lQY0pXMnVYM0dNd0pvaGduRlpxdkxtd0VzQU9QMWxaNjNGMzRsN3NjWEpNOXg2Y3hqcGRIRzlDckZDMkYvNnZseGQva3YwNDVzQ0o0d203VjVLV0RiV0ZVam1SRnh4YnQweEJoZmJiclRtUm1JOFF5a28zell6bEt1aFNSdlRPRkZqQ0pjN25NZThnUHBoS29KdTdTNjJNeDJnQTd1czg5emN5MlNMNFg3NlRLem9wUlFpWUttMWU3V0ZkbFRxbGdlRDUrbnhZNzlWbG9YRlBMMmNnM1R6L1VLcDd4T2Y1anRXRE52bUtncXBnR0x6cnVFWDlibkJmTjZyTnhMSTBFQ0szL0F5TGt0Z2xTMUxlTDhoZGF5c1J1QmV5ekd1SjFjNS9KeVRZS094Sk0rQiIsIm1hYyI6IjQ3ODZhNDE4YjczMTY5N2RiYjE5MjFmNTE1Y2VhYTY1MTEyNTViMGM1ZmI2YmRmNGRkODVmOTZiZmI2MzJkOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+