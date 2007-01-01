Афиша Обнинск
Спорт Калужский кикбоксер выиграл «серебро» Кубка мира
Спорт

Калужский кикбоксер выиграл «серебро» Кубка мира

Дмитрий Ивьев
23.09, 15:19
В Минске прошел Кубок мира WKF, в котором приняли участие более 600 спортсменов из 24 стран. Российская сборная выиграла 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Вошел в состав национальной сборной и представил Калугу на международной арене Андрей Макаров – воспитанник Виктора Прохорова из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел».

В апреле этого года 18-летний Андрей впервые выступил во взрослой группе и сразу стал обладателем Кубка России по кикбоксингу.

На Кубке мира наш спортсмен вышел в финал в дисциплине «лайт-контакт», где сразился с представителем Башкортостана. Сильнее в этом поединке оказался соперник, и Андрей Макаров стал серебряным призером Кубка мира, сообщили 23 сентября в Минспорта.

