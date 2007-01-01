Афиша Обнинск
Калужские каратисты завоевали медали на международных и всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские каратисты завоевали медали на международных и всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
23.09, 11:40
0 275
В Санкт-Петербурге прошли масштабные турниры по карате под общим названием «Петербургская Осень», в которых приняли участие 990 спортсменов из девяти стран и 34 регионов России.

Успешно выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел». На международном этапе бронзовую медаль завоевал Александр Сагалаков в весовой категории 84 кг, одержав победу в напряжённом поединке за третье место над соперником из Москвы. Ирина Чуркина стала бронзовым призёром всероссийских соревнований в категории до 61 кг среди девушек 14-15 лет. Её коллега Анна Дроздюк показала сильный результат и заняла пятое место.

На отдельном международном турнире для глухих и слабослышащих спортсменов свои награды привезли Денис Лобанов и Артём Уланов из спортивной адаптивной школы «Эверест». Оба провели по три поединка и стали серебряными призёрами - Лобанов в весовой категории до 67 кг, Уланов - до 75 кг, сообщили 23 сентября в Министерстве спорта Калужской области.

