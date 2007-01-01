Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские полиатлонисты завоевали медали на чемпионате и первенстве мира в Могилеве
Спорт

Калужские полиатлонисты завоевали медали на чемпионате и первенстве мира в Могилеве

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:47
0 235
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В белорусском Могилеве завершились международные соревнования по полиатлону - спортивной дисциплине, сочетающей пять видов состязаний, включая бег.

В турнире приняли участие спортсмены из 10 стран: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Туркменистана, Абхазии, Бангладеш и Таджикистана.

Сборная команда России с большим отрывом победила в общекомандном зачёте. Среди участников - воспитанники калужской спортивной школы «Многоборец» (Калуга и Детчино), тренирующиеся под руководством Николая Овсянкина и Геннадия Никанорова.

Калужские спортсмены показали высокие результаты и в личных соревнованиях:

«Золото» завоевали Вероника Матвейченко (женщины) и Дарья Кочегарова (юниорки 21–23 года).

«Серебро» - Дмитрий Юдин (мужчины).

«Бронзу» получили Егор Овсянкин (мужчины) и Максим Никитин (юноши 14–15 лет).

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9ONG5VSjZWTE1jQzZURnFrR2ZiMmc9PSIsInZhbHVlIjoiVkQ2MXVXckozNVZ4dm1GUFQwTFVMdnRuVVVWdERmeTkyM0ZQYmxWOHlpS2NuVHZYYkZ3aXQraWNuR3o1TGRyOUxLS21VNzNKQVd4WGZJdXhOckVuMC9UUGNOK0VKSWZnekIyRVRBb1V0TlN5Z3lRRHkrQWhSVEZ3VkhNYmpCS1NVbmg5aXY5QW4wUDJTc2NwZjJ4N01MdXl0dkhJQnYvNjlTcGxYZGJpMWp2NlBnenFXK3kwRnVLSmYrUHhKWHFNd0V2S0tCcXhCbWNBanFJL29WbjNnTStVbjREeGwvZkFKZ0tUNWxtOTlhQnBIYlYyMkRkZ3F4Q1FFaG9jZGRhQ1VZQ2FJWUoyTFVkZDE4V2ExYmF4MXlIZzdPUllFUC9uNElIaGxGWWE5bHpJdExwSTRoZmliOU5Cd2dUa3Y4eDEzWXdlRHNkNHBPVURnUGNWWkVDVEY1SUZsK2VGS3BRNkVORVZDalNxdWxaSHJxTW5KS0lyOWorSTdVR1FXQnV4WEdRMUQvYytvTTl6Sms2b1hDYm9PNnY1SFNPRVlyTmZiZ0lSaXNWZUVsZGpoVE4zTk8rN0ZhcVVJcDZ2QXY3cCIsIm1hYyI6Ijk1MmM2MTlmMDk4OWVlZjBmZTgyMGVkMDNiM2FhODllZTFhYTFjYjUyNDJiMGQ1YTdjNTIzZWQ0ZWE1N2FiNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBwWk9WVlJlU29zSGRmS2Rld09OeWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3VGOVhWNGJkWU9pL2g1Uys3cGprYnNtT1NaQlBDNUhUZldNRjUzTmNBOWVZNytGRUZpZHFnbG1QSEk1bUJ3RTNBTEFHekdYaDNLOHVGNlZEMDhEM2Y0RkNoTmRVdUl0Mkp6bkFGNmtUSTl5MkFUbVZzcktvanVTV0c1eHRYU21sNkt1Nk1vRkR1NnExTEhXK0M0UmRsMGwvR3lYUkxpcUxsTS9FRjcwTWlEZ1h6OEJTeEdMWGo5YnFvY2FnSXhOQTJzSVpMaGRIU3NWQ0NybHFQSnphVjdKSjY0UXd5SGZBOWNpdlJSSWhJa08yaGcwd3JpMzRUNFlqUEtLa3ZYRVl0TWNDOFZtNlZJQS8rNFkzYjNRVFNsNktJSG8zNURGaDBMTzFrOTJjUHJLN0F2UXJBTTR4c2hHdklXU3dmSEs5TGw2RVFkd1RTYUVxMFFTS2RNR3pHK3JTUWlyMFZkRFR1emhveWY1SnVlV0I5N2pBV1JBOUhGSEhNak4wUEo1QUlVKzZlU3B5VjNERDVFRDhaSVRqUjc2NXo5ZGxsb25scHprZ1pkb2tRTWFZTFBwbHhvSjhON0FGUzB1eXRXZTRTYmZwcklsZG1zcTIyV0RpeWNUR2lBRk9SU0JDOGtqOEN3aERiSElSeFNsZnBKQTdYenh4WGo3M1U2TUNTcUJjTEpFR0hTdTFjSUFlWXpuL3N6Z1BzbkFQRHB6UWhwUElVTTJ1RzVJMG9iSm9OVmRjVWNkaE4vT0ljcWhKcTd5Ymg0VGY5Tzdnb1pHSWRsQUx1S2Naa1F1aFhIcDl3VW9iemJEWGdIQ0tuSmRJZS9nOTFWa2drOFVkK0lwWFpsYSIsIm1hYyI6IjE2MWJmMTE3MzI3ZWIxMmI4MTBmNDcwNzAwZjcxMzlmM2YzNjM3ZTZmMjBiZmJjZDBlZWQ0OWZhYzdhYmI1NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+