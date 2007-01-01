Калужские полиатлонисты завоевали медали на чемпионате и первенстве мира в Могилеве
В белорусском Могилеве завершились международные соревнования по полиатлону - спортивной дисциплине, сочетающей пять видов состязаний, включая бег.
В турнире приняли участие спортсмены из 10 стран: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Туркменистана, Абхазии, Бангладеш и Таджикистана.
Сборная команда России с большим отрывом победила в общекомандном зачёте. Среди участников - воспитанники калужской спортивной школы «Многоборец» (Калуга и Детчино), тренирующиеся под руководством Николая Овсянкина и Геннадия Никанорова.
Калужские спортсмены показали высокие результаты и в личных соревнованиях:
«Золото» завоевали Вероника Матвейченко (женщины) и Дарья Кочегарова (юниорки 21–23 года).
«Серебро» - Дмитрий Юдин (мужчины).
«Бронзу» получили Егор Овсянкин (мужчины) и Максим Никитин (юноши 14–15 лет).