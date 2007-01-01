Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов принял участие в Московском международном марафоне и показал высокий результат, сообщил 22 сентября глава региона Владислав Шапша.

По его словам, Горобцов серьёзно готовился к забегу - одному из самых масштабных и сложных спортивных испытаний. Дистанцию в 42,2 километра чиновник завершил с результатом 3 часа 58 минут и 23 секунды, что стало личным достижением и подтверждением приверженности здоровому образу жизни.

Шапша поздравил своего заместителя с успешным выступлением и отметил, что такой пример вдохновляет коллег и жителей региона на занятия физической культурой и спортом. Он также выразил слова поддержки всем, кто увлекается бегом и делает ставку на активный и здоровый образ жизни.