Главная Новости Спорт Тысячи калужан участвовали в «Кроссе нации»
Новость дня Спорт

Тысячи калужан участвовали в «Кроссе нации»

Около четырех тысяч жителей Калужской области присоединились к массовому спортивному празднику «Кросс нации» 20 сентября.
Ольга Володина
20.09, 17:16
0 571
Фото: Министр спорта Калужской области Олег Сердюков
Участники смогли проверить свои силы на дистанциях от 500 метров до 12 километров, специально подготовленных для разных возрастных групп и уровня подготовки.

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков в своем Telegram-канале поделился подробностями мероприятия:

- Чествовали сегодня самых маленьких, для кого этот «Кросс нации» - первый шаг в мир спорта; и самых опытных участников - Валентина Лукашеня, Вера Шашкова из Хвастовичского района и Константин Горохов пробежали 4 км!

Организаторами забега выступили Министерство спорта России, региональное министерство спорта, центр «Анненки» и федерация воздушно-силовой атлетики. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни».

кросс нации Калуга спорт
