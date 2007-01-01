Калужская самбистка завоевала «серебро» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились Спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского - масштабное соревнование, в этом году прошедшее уже в третий раз и впервые с международным статусом. Шесть дней напряжённой борьбы объединили около 2000 юных спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет из России, Беларуси, Казахстана и нескольких других стран.

На площадках разыграли 60 комплектов наград по восьми видам спорта. Сборная Калужской области выступила в самбо, настольном теннисе, мини-футболе, баскетболе, шахматах и испытаниях ГТО.

Успеха добилась Софья Белякова - воспитанница отделения «СШ по борьбе» под руководством тренера Даниила Данилова. На пути к финалу она одержала пять побед, а в решающей схватке встретилась с соперницей из Волгоградской области. Несмотря на упорную борьбу, Софья уступила, став серебряным призёром турнира в весовой категории 51 кг, сообщили в Министерстве спорта Калужской области.