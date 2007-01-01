В Калуге стартует хоккейный турнир памяти тренера Сергея Литвинова

19 сентября во Дворце спорта «Центральный» открывается ежегодный областной хоккейный турнир, посвящённый памяти заслуженного тренера Сергей Павловича Литвинова. Церемония открытия пройдёт в 18:00, соревнования продлятся с 19 по 21 сентября.

Сергей Литвинов долгие годы посвятил развитию хоккея в регионе - он работал тренером в течение 10 лет и ранее преподавал физическую культуру в калужском училище. Хоккей был его главной страстью, а теперь его дело продолжает сын - Никита Литвинов.

В этом году в турнире примут участие четыре команды: МХК «Калуга», МХК «Гранит» (Чехов), МХК «Рязань-ВДВ» и МХК «ЭкоНива Бобров».