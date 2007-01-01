Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге пройдет «Студенческая регата»
Спорт

В Калуге пройдет «Студенческая регата»

Дмитрий Ивьев
17.09, 16:18
0 400
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Праздник гребного спорта на Яченском водохранилище состоится 19 сентября, сообщили в министерстве спорта региона.

Участниками регаты станут спортсмены-студенты из Калужской области и спортивные команды Московской области.

В 14:00 состоится торжественное открытие мероприятия, после которого начнутся заезды. В программе гонки на ЯЛ-6 и на восьмерках с рулевым. Заявлено восемь команд.

Помимо этого, калужане оценят показательные выступления на байдарках и каноэ, а в районе вертолётной площадки будет организован турнир по баскетболу 3х3.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdtVkgwMHJFL1NET055U1poN0d5R0E9PSIsInZhbHVlIjoibXliYzJ6dnoxSnhqd1F2V2RBeGVIZVlGM3RqRm1vWGN3ZnB6UEt3cUhBZE4yU3dNNjFlUEdBVVozM0o2Tm5ZNVZIVktrdVdUMDhwS3oveDFKU3M5SHlvUlJPZjZMMzNINk1BMDBZandwSGJMMC9GN3VPZlNYeHBNU0pXL0RhaHVqY0RJUkYvemU2UWhac0M2dmFSV1hvMUxKbU5uZ2JVckZjVnhRZnl4TVNOemZHbWI5UTFaUjEwcGNyQ0RXZzNhekdwL3VKNEJQRzdCeVBFczJoOHJRVEVaOXdYK1dFN3R2SEtBZXJuZERuVUY2MThvMGNSNEhqeFN4MHhjdUdQTVVhRGJEcjNHYnZNV0RyRXB6ajI4L3NIcFk0OW5HenVaN3o0Q0VvUDNFT0dtN3pCU3JrdW0rQWErVzBucnpvYXZ0VXdmUW13eWkwWHNxekFxQXhmY3hCalpCVEROKzBzNGNpY1JsMHpTVmF1clpnV2JRQUF1TnU1dzdWd0RlNXFYUks0UjRHWjdBa1VhaWRIdXpxMWNpMW5vQXlIOHFUaytKYXZrSHVqS2tKanZqOGZKRENkNS8rZUt6RmhYcS9KOCIsIm1hYyI6ImRiY2RjNDZmNGQyNmFkMGVlN2I4OGJlNWFlM2MwNTEzODViN2IwMWMzMWYwMzQxNmM2M2ZlNTQxYjQ2MjEwOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtmOUhrWHprblY4eld5dTlsNk8rWEE9PSIsInZhbHVlIjoiVk5PSnZkb1JiSHlKOG9mbUVYaUZ3ZVM0My9HQ2NhbEYzbTlXUG9ZU2s3U3BSNmFLK3FpSUpWbXoxZmthTEk4THltWHpXY2FoeDkvR0l0UnN4bkNMMnBxUWIramZmNkVLRit3eGR3QU5Pb2JLWDRYd2p1c05TQmFCWEJaT1BzemE2WGZDa2lWSlJ0dnBaN0hLUzQzWVIvbys4cmg0Ri85SjZER1lrYWxXS2xERzExNzJUWnljWnZ2UGwxQmc5ZURjN0VYclhGRU9ROEN0TTNwdzNRN1hQSEliQm1SM2R1ZjEzdCt1eC85bGtCaVV0MlRJSXhPS0tZc0x5SzlybjRROVdqTllDejJrRngwNjZaUG9vRmxpRjR5cFdCR1hCR2J4d0k0TmN3M0JocVRWZzkrb1hhbVhuY2IyVVFTTDNvMS9SNWNic0RVaEp3Vkh6OTVMMEZjZlRXSndvMG9KVUVFTjNXMnFzSmZlbnVydmxUbDdqNjRDeU12bzhCWEFUbnB4Rm1CSzcxOHN6N1NacGNOVHRJYnlkSllEMVlSQ0pTaE9YZGdIbGlDSjVyNU1zZkI3aEYrb0J1K1VHWUJXZlBJQ2lvSllqNHNBaVZOWlM4NlFOY3ZWZnU2ODBMZUtYSGcxWDFPT3dXaTlCZWc2ZVMrSE0rQVFTNkpQdFRWblZMTkxYd0I1WmxzVk51V24yTThZNzJ2Y050aGNyaFQrdnM2YzBkY20vOS8rYUVRZUxIa29oTERXN3FFOXQycXpvRUg3V0t1b1BEZkZEcmp2aFJCMVNTc3QyeGVYQS9uVmY2ZjM2V0FSKzhmTU13QldicnQwaUkreGxrZklEMW9ySmhRKyIsIm1hYyI6IjcyOGYzOTg4MWNhYzVmYjVlNjAxMDgzNjFlMTM1NzFhMmRjZDNjMzI3NWM0OGU5YWM2Njc2ZjJlYmY2NzU5ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+