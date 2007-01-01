В Калуге пройдет «Студенческая регата»

Праздник гребного спорта на Яченском водохранилище состоится 19 сентября, сообщили в министерстве спорта региона.

Участниками регаты станут спортсмены-студенты из Калужской области и спортивные команды Московской области.

В 14:00 состоится торжественное открытие мероприятия, после которого начнутся заезды. В программе гонки на ЯЛ-6 и на восьмерках с рулевым. Заявлено восемь команд.

Помимо этого, калужане оценят показательные выступления на байдарках и каноэ, а в районе вертолётной площадки будет организован турнир по баскетболу 3х3.