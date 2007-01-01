Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Юные калужские футболисты выиграли медали в Смоленске
Спорт

Юные калужские футболисты выиграли медали в Смоленске

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:25
1 507
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Команда СШОР «Квант» выиграла «бронзу» финала первенства СФФ Центр.

Турнир по футболу среди воспитанников спортивных школ 2008 г.р. проходил в Смоленске. За победу боролись 13 команд из 11 регионов.

Воспитанники «Кванта» под руководством Александра Яковлева в борьбе за третье место обыграли со счетом 3:1 липецкий ОК СШОР Металлург. Игрок команды Никита Щербий был признан лучшим нападающим турнира. СШ «Калуга» остановился на шестом месте.

А вчера в Калуге завершился финал первенства СФФ Центр среди команд 2012 г.р. На поле стадиона сквера им. Волкова встретились 16 команд из Калуги, Воронежа, Белгорода, Тулы, Брянска, Старого Оскола, Рязани, Тамбова, Волгограда и Орла.

Победители и призеры: Факел г. Воронеж, Академия Ротор г. Волгоград, СШ 15 г. Воронеж.

Футболисты СШ «Калуга» заняли 7 и 12 места, сообщили в минспорта региона.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit5Q2crTDMzaENlbmJmdHJGaldLblE9PSIsInZhbHVlIjoiQWxqTjNERTNVRWxVVTkyRHJBWTdmVGVTNmROOVV3VkpmYXVPR2ErRFFGWHROY1VkRml1bkgrejJ1Nk9Nbno1ais1SGQrMlRENjNtVEgxZC9aK0ExVXlTVkVoczhxeExSRFNtUEhHOEhzeXM2SzFrOVF6UWZ1REFjQXJXZ3lML1dQNkl1YkpobUlxQ2xvMGF5SkhrUyt4czVIS0pPeDBnVk5MRWdTajQ3WmcwVmlNVnowODNnQ01PL3Y4ODNJVFF4TFU2M0pOSWh1SVRqSEZtR1lodXRKREJRU0JjcWNBcmpKRFpqZjBrV2hCR2piK3BRcFVNMXVJN1ozVGxUQU1hRDBCM0pwK1pxUXRiZU42T3NvdjVXNDdSMVdiSUE5M05JR3lkcmttUW1iWmhBTkZiUkloMzlPNUZHd1E4bjdQWG5MWFdaWDVwemhwZnpMdHZOUFAvalpxek9SOVc1ODAzQy9QN1NQWjV4SnhiU3NQSDR3SThxRitxNVh2QXVtMFVsN1ZSd0NtQm55akthN3RnMHExQzNHR0cyaXVra3Z6S1lVRnVDODdGeUdTa1pxL0RzWGZURWlzYnRGdTRFV3NGMyIsIm1hYyI6Ijk3MjU1NzhiZGQyNzQ2MDliMzM2MmFkOWI2MGJiMzA5MWIzNGE3NDk3NzRkODA1ZDU1Yzg0ZDkyYTE0MmU3NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNDWmc3bzhMdHBrWVFWSTI2V20rUGc9PSIsInZhbHVlIjoiZUF4YUp5SGgrRkdiMzYxeGxhVXRMUmZEV09QVEZWZ3cyeGE3ZGMxWlJtclRoT1JPN2tYSm9tVUlwN1NoRjMyeFVNTlZ3SzFSakFENDNTSXc0ZjZ6NU1qMDc0MFRmVFpxMjBTTmtNdDVkcXpiRTQ1NWFxY05VVU5PRzRjbVVqWnNna2M0bUJ4dytLM0dUUng0SlJwSy91N1pGdGY5a250dnBqNDE4MERlb0RVbno4RktrS3VMZm9GbUdwQTFKWW9OdVdHc1JHREJVM0ZjakFJQ1R5dGoxNFkrTnZYT3h0VXdhcFZTSEp4bFpKSk5sUkhFd0JHOWhxbHN5UlpON2tBbXd4TkdTQ3ozZnBndzd3c0NBak10bFVzWVZzMW9nY0MyclM4bHN1Q3lqaEkxeWFQMFRtamd4bE13M1pJRWFhbFpFdXdQUGgzVEJXK2RGR0tpelJsSThIVytRNVp5c1lWclU5cHpRbG5UeUx2cVFUakdUejkyWHBxWFdRMXIrMWt1ODJWeG5oOG1KemUvR1JmL1RKditWWTFqTTBKWFJaSmpQMlI3NkNVcENuR1ovMHJwSUs0bFJxc29VbzZLVzRQZkpLeTl1aWRtY1p0MHNZcEVLaThSZDNlNm9XTXI2N21nQjBVYjhuaURqNVFhOTJIRTM1UExOZWNGdmNKZUg3aGc0Zm1uS0ltYTVsZ1B6SkY5b0pzekhhbTVMampPUld0aytqQXJiYVYyWFZRM0ZPb2o0WnR0NkFxL09HUlVEbmVIbUpkbWY5NHhhZVJ0d2k5NjhqTjNLSC9hMDRSNkRSbExyN1MxMWw5UnVkUVlzeHNVSnJmTVRjeVFQSG5nMnBXUSIsIm1hYyI6ImZlM2JmZmEwZTllZGRjYTk4MDdmNzUxYWUwODhlOWI5ODdjNGM3OGFmOWJkOTliNDVmZTQxOWExZDMwMDgwNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+