Юные калужские футболисты выиграли медали в Смоленске

Команда СШОР «Квант» выиграла «бронзу» финала первенства СФФ Центр.

Турнир по футболу среди воспитанников спортивных школ 2008 г.р. проходил в Смоленске. За победу боролись 13 команд из 11 регионов.

Воспитанники «Кванта» под руководством Александра Яковлева в борьбе за третье место обыграли со счетом 3:1 липецкий ОК СШОР Металлург. Игрок команды Никита Щербий был признан лучшим нападающим турнира. СШ «Калуга» остановился на шестом месте.

А вчера в Калуге завершился финал первенства СФФ Центр среди команд 2012 г.р. На поле стадиона сквера им. Волкова встретились 16 команд из Калуги, Воронежа, Белгорода, Тулы, Брянска, Старого Оскола, Рязани, Тамбова, Волгограда и Орла.

Победители и призеры: Факел г. Воронеж, Академия Ротор г. Волгоград, СШ 15 г. Воронеж.

Футболисты СШ «Калуга» заняли 7 и 12 места, сообщили в минспорта региона.