Калужанка стала бронзовым призером Кубка России по пляжному самбо
Александра Грудина из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» стала бронзовым призёром Кубка России по пляжному самбо. Соревнования прошли в Анапе и собрали 78 спортсменов из 18 регионов страны.
Калужанка выступала в весовой категории до 72 кг и успешно прошла несколько поединков, пробившись в число призёров турнира. По итогам соревнований она поднялась на третью ступень пьедестала почёта, сообщили 16 сентября в министерстве спорта Калужской области.