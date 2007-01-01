Афиша Обнинск
Спорт

Калужанка стала бронзовым призером Кубка России по пляжному самбо

Дмитрий Ивьев
16.09, 16:20
Александра Грудина из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» стала бронзовым призёром Кубка России по пляжному самбо. Соревнования прошли в Анапе и собрали 78 спортсменов из 18 регионов страны.

Калужанка выступала в весовой категории до 72 кг и успешно прошла несколько поединков, пробившись в число призёров турнира. По итогам соревнований она поднялась на третью ступень пьедестала почёта, сообщили 16 сентября в министерстве спорта Калужской области.

