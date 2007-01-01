Калужане выиграли медали на чемпионате России по самолетному спорту

Турнир завершился на территории подмосковного аэродрома «Дракино». Там собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Воронежской, Тульской и Свердловской областей, Пермского и Краснодарского края и ХМАО-Югры.

Спортсмены соревновались на поршневых самолетах в классах высшего пилотажа с ограничениями, промежуточном и Як-52. Были выявлены победители и призеры в программах, многоборье и командных соревнованиях.

В классе промежуточный представитель Калужской области Егор Архипов стал победителем в многоборье и неизвестной программе-1, а в неизвестных программах-2 и 3 завоевал «серебро». Также наш спортсмен впервые выполнил норматив мастера спорта.

Его товарищ Владислав Соловьев занял второе место в известной программе и третье в неизвестной программе-3.

В командных соревнованиях в классе промежуточный Калужская область праздновала победу, сообщили 16 сентября в Минспорта области.