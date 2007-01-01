Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на чемпионате России по самолетному спорту
Спорт

Калужане выиграли медали на чемпионате России по самолетному спорту

Дмитрий Ивьев
16.09, 12:43
0 380
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Турнир завершился на территории подмосковного аэродрома «Дракино». Там собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Воронежской, Тульской и Свердловской областей, Пермского и Краснодарского края и ХМАО-Югры.

Спортсмены соревновались на поршневых самолетах в классах высшего пилотажа с ограничениями, промежуточном и Як-52. Были выявлены победители и призеры в программах, многоборье и командных соревнованиях.

В классе промежуточный представитель Калужской области Егор Архипов стал победителем в многоборье и неизвестной программе-1, а в неизвестных программах-2 и 3 завоевал «серебро». Также наш спортсмен впервые выполнил норматив мастера спорта.

Его товарищ Владислав Соловьев занял второе место в известной программе и третье в неизвестной программе-3.

В командных соревнованиях в классе промежуточный Калужская область праздновала победу, сообщили 16 сентября в Минспорта области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFZR09BZC82V1JSUmtDYTVBcDdxOXc9PSIsInZhbHVlIjoiSE9PL0t3Y0xybTR2ZzY5NHExZTdyeFU0T0pWWmVOUU02clA3WXdObFhVZWpZZlBVN3ZsR1N3UEI0U0ZRV3prTWR5ZHkrenY4NktVTTBhUmgzUHFKaHBSMDF1Z09GZXR1N1NsRlBwQThqcDhHUkxUd2N5TWVoeVkvNzI4WHVLQW9zemxqeDZRbDZYaDkycDZ4VDU4dmV5OGJjQjhkT0RTZExpYUQ2dnVUeTgwY0NZdk9oU0dsMDVlN1had1JBNnd1Tlp4bUY5emhBeEdnbWV5a05MQncvbjhZdjIwUGtlVzRuR29jb0tiODZYZ2k0SGphWkhxU002d0lQandlYTg1aUd4OG1CNlNXRlVFemNHOVBkeTVFNXJGOUNwYkFkTk5CRENHc21BNnNjZ1JVelhQM0E2SGkxVjRsSDJmUW54V3ZkOEtDVEpRZ1BucDJVcFh6YVZRZVdUbmxKWmRsTEZUSE9CakpSRGUxc3d0Q3V3VUp2Nlc1dXhKN1FZcHZaREJablV4aXd3MC9wRUJWaVZBSWNlc0NJNkwwWlVBZ21LQlU5R0VMVzE0K2ZaejBLNUZCNWlSUUV6SFBaNEVCV0FYSCIsIm1hYyI6ImQ3MzA0ZWY1NDZhNzNlNTZlNzNiM2E4ZTVjZmM3OGJjNTdjNDNmYTljMWRiYmE0Y2Y5ODYwODNkMmU0NDEwNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBZMzgvUlI0U21zNitTbU82ZTlWMXc9PSIsInZhbHVlIjoiM3g3eTkrMUg2V3V5NDdhLzNxQnhDTGxjdmE5OHZNVzkzVmxKQkRRTzBRY04zMDI1dDJ2MHFGak8za0lDbEllSjFWM2pGclJRZUlpdUNsbGNoNm9xRGV2MTR1YUhzdnFGYVZBWnE5RVE5Zm02Q0ZNVjdxc3RDdjkvSXhnVmszb0RtSFR0SjlRMHh4STYxY0JZbWZrOEpKWEx0RDlhMFBILzI3cmd3UWVpa2FkbkZKOFhwU2lPNGFqYnB5V3kzZ2lXd0dCdkwxWk1NT2VWOHVtNXpQdDFJUE9ZaXBFalBoQm02cFhmRGkzUXROYmEyRnpXZm1OdXh1QzFMa2UzWVVOTEhHNHlnVDJJdStNbEowbkxzOW4vSFU3Titsam5yTlZGY1NjVERIUDJycjhSQTdwQ0FTNzkyZlBKS0dNU0FqLzV3MndSN2Zha3hreHpuVUNQTVk4UzFjUkVTZUs1K25KT05jMFMwczRESy9lSmN5cTJQbW9sRm5CWGM3NWFjbGRBd0dzTEVqSkZuTTJvemh1K0M3SFVWZmNxT1oyeUl2enRFTklHeXVrMWlOcU8vaWpuWWtXZDJRSE15MHBwUjNMYXAraHJWYlUwcnV6bklkWlI4YlU2aUVXakxxQ1JmZW0wN2ZKNjdqdnEwajRTSGRSQkxFOVk0aVl3RDhNZit2TnZnUHBkRVRPN2VTQXFvYVl1SlNWM0V5aVRHZCtBWjQ2cHdkTUh0R1lOcU54cHVHUWFSMURweEtoL25kc2lnTDB1a0NwQ2RZM3ovU2U1bm9EeUl0b2RiQXdZTUp1eWRtZURjZXVESXNGTS8rRGlKSHpCQ0lOUENJVTFDWElCRmhZOCIsIm1hYyI6ImZkZGYxMTg1YjcyMDA1NGRjZmM1NmU3YjJkZTM2MDA5N2RmNmExZjZlZGM5N2MxZWRlYjhkZjdmOWViMDNkNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+