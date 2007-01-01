В Калуге пройдет третий забег «Многодетная миля»

Глава Минспорта Калужской области Олег Сердюков сообщил, что с Советом многодетных матерей региона подписано соглашение о поддержке спортивного проекта «Многодетная миля». Инициатива была разработана и реализована основателем совета Андреем Петровым совместно с его супругой.

Участниками забега становятся члены многодетных семей, которые пробегают дистанцию в одну милю - 1 609,344 метра. В этом году мероприятие состоится уже в третий раз.

Сбор участников запланирован на 27 сентября в 11:00 в сквере Волкова в Калуге. Перед стартом всех ждёт разминка с участием бойца специальной военной операции. Для гостей также подготовлены мастер-класс по фехтованию и отдельная дистанция для любителей северной ходьбы.

Самых активных семей среди победителей ожидает награда - поездка всей семьёй в парк развлечений.