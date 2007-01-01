Калужанин стал победителем финала Кубка России по ачери-кроссу
Соревнования прошли с 9 по 12 сентября в Алуште. Наша читательница поделилась новостью в пятницу, 12 сентября.
Влад не допустил ни одного промаха на рубеже и выиграл гонку. По итогам четырёх этапов он занял первое место. Валентина Линькова, ещё одна наша спортсменка, завоевала золото на четвёртом этапе и остановилась в шаге от бронзы по сумме всех этапов.
Влад тренируется под руководством Татьяны Шоркиной в спортивной школе «Многоборец».