Спорт

Калужанин стал победителем финала Кубка России по ачери-кроссу

Дарья Джуманова
12.09, 09:17
Соревнования прошли с 9 по 12 сентября в Алуште. Наша читательница поделилась новостью в пятницу, 12 сентября.

Влад не допустил ни одного промаха на рубеже и выиграл гонку. По итогам четырёх этапов он занял первое место. Валентина Линькова, ещё одна наша спортсменка, завоевала золото на четвёртом этапе и остановилась в шаге от бронзы по сумме всех этапов.

Влад тренируется под руководством Татьяны Шоркиной в спортивной школе «Многоборец».

Новости по тегу
область
