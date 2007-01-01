Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские футболисты стали третьими на Кубке Профсоюзов
Спорт

Калужские футболисты стали третьими на Кубке Профсоюзов

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:14
0 134
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Успеха добились представители профсоюза «АГР», сообщили 11 сентября в пресс-службе правительства Калужской области.

Команда участвовала в Кубке Профсоюзов АСМ РФ по мини-футболу.

Состязания прошли в Набережных Челнах и собрали команды профсоюзов со всей страны. За победу сражались женские и мужские команды в своих категориях.

В решающем матче калужане обошли соперников и завоевали «бронзу». Кубок и «золото» уехали в Нижний Новгород с командой ОАО «ГАЗ», а второе место завоевала команда АО «АВТОВАЗ».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1YY0JSNmU5a0tjaklodkJNa1lHMVE9PSIsInZhbHVlIjoiVWZJUW5STmRQWW9Pd2paQS9oMlJnR1JkdUhLM0pFd1ZYVDhFV01xTSthZ0F6QnkxNHBUSEloN1FacDFDK3NCcE42dElzWE45MitQcUg5UEFLVnVrZEIvZStPcG96aHRSRXZtNlQ5N2ZUenErSFVQcVJIMnB4TXlmVFEvbTQxMUJXcVVaL2lQM01ZSlpBYUdPcTU5ckZuc3JUM0cvaFk1SStPbkZtdlRZOUd1SlB3VGpjc3hKckQ5WTlzSlIrUFVqTS9TbnVTOC9UOFNXM20yWStqa0g0VWFIWldESzd6R2QwbUVsbHZIMjVwV3hObkNTVU56d0doVHdmSUF4ZGVHNUZkUTFEMkpwVGVzR2xsL1U4Yk5idlBlMEJaTGdTZDgwajB5dnAwOHk3WEJybVpybGoxcFZ2a3VrYitYbUVPTzJtOFExVFQ4ZVV1bk1wemZuUVN3bk1PYjFUczVhSHNJZ2NtSHVkeEFpYXVnZDZ1M2JLNklRRWM2OFdWSDYrcW8vcGlFd0Q0L3dIcS85TWh1MW1jZG9zR1dXSkh6d2hDRFM3K1NNY09mcmJnNEJYMUw0NU9ObERySjFocFJCQ3RBdCIsIm1hYyI6IjgyMGJiYjMxOGM4MTM0ZGMzMTRlNDI3MDc2MjY0YjE1MjgyZDY0ZDRiZWIxNTM5NzY2ZGEwYzQyOTYwMDIyNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImcyL1l1YjN3QU1saVZ4TU5uZlNZOXc9PSIsInZhbHVlIjoiNWREMklYSXQyam00T2dmazlOS2VPVVZJajY1YmlMWFFPdW1rUGVTQnVGRk1YemtKanBDbk9PTkIrY3FOeFlzd3U2V09wTERSUldUTXlRZ3pvZG41NGwyVGg2aTNPVDNCSVZyV1BEN2RER21vTHJRYkFpSXRCWjdoMkVObWljcEdEWitYMW8vcVhVNW02azJvaS96ekpJM0Z4ZWJMTncxU3l5QzIrSjdnZ1ZEZ1pUU3lsNUF0ais2TnhLeXZrY3RjNnlTQXpFckdHWG5BN0JqcW85Wlo2a2hpa2FkNUd3M2lvRDFXZHNpNEU2Wm5xbEFraStrTjRGL2l4K1h1RDhUMXFleStGeDlPZWloaTA1d0FNVXdGZFJKRUlOSjhwdXQyYnZob01rQlhCQUVDRHJJZk8zNXpxc2dZTW5lb2o3VFFGRnVpdFBtemdpUFNrOW9wd0ZKZmNjVGVwSWJ1OHVna2loWm9vb0ErMGgwNTF2bVFNd3FPUmk2dnA3UzJEMjBhVHFFV0ZXYlBnYTFDQVlSbE5uTnVMR01xZXN6YUpiU3NkZWlYc0JwaUVZOTlQVS9xMWlZTGJPVXlxR212V2cvS3hXZzZRYWlJRmNlM3I3Tk5iZGtSdnZGRWY4SU5ZdStSdCtwanpVY0RueFVhWm5kemg0Q2RJSzVkaVZDOU1UdUhkbW5wb3BZVFNrUjk2WXBNMitiZ3Q5QTZkUE9IM3ZvcEFlYjA5N2h1NVZKeDdxNnpOMGIxYmZyRG9SdGczZk9KRTlsUjR6WUxFNGpXaVkxYmc4VmtmUHZHLzM5aWdBTExjODdqc1ZPY3ZFbkVkRWJyM3FSam9uTk9iQUJVS0g5VCIsIm1hYyI6ImM1ZTMxODcyYjQ5MGEwOGE3N2QzMGM5ZGM0ZGFkOTk0MTlkMjYxOGY1MDI1NGYyYTY0Y2Q2NzRkMzJiNjA3MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+