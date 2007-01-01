Калужские футболисты стали третьими на Кубке Профсоюзов

Успеха добились представители профсоюза «АГР», сообщили 11 сентября в пресс-службе правительства Калужской области.

Команда участвовала в Кубке Профсоюзов АСМ РФ по мини-футболу.

Состязания прошли в Набережных Челнах и собрали команды профсоюзов со всей страны. За победу сражались женские и мужские команды в своих категориях.

В решающем матче калужане обошли соперников и завоевали «бронзу». Кубок и «золото» уехали в Нижний Новгород с командой ОАО «ГАЗ», а второе место завоевала команда АО «АВТОВАЗ».