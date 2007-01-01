Афиша Обнинск
Калужане выиграли медали первенства ЦФО по карате
Спорт

Калужане выиграли медали первенства ЦФО по карате

Дмитрий Ивьев
11.09, 12:20
Соревнования проходили в Лобне на прошлой неделе. У воспитанников Натальи Конопельчевой из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» две награды, сообщили 11 сентября в Минспорта Калужской области.

Среди юниоров 16-17 лет Егор Болотов завоевал серебряную медаль в весовой категории 55 кг. Его товарищ Никита Колганов выступил в весовой категории 84+ кг и занял третье место среди юниоров 18-20 лет.

Первенство ЦФО по карате стало началом нового соревновательного сезона. Турнир собрал более 700 сильнейших спортсменов Центрального федерального округа.

