Калужские дзюдоисты завоевали медали на двух всероссийских турнирах

Воспитанники калужских спортивных школ успешно выступили на двух крупных соревнованиях по дзюдо, завоевав несколько наград. Об этом 10 сентября сообщило министерство спорта Калужской области.

В Брянске прошло первенство Центрального федерального округа среди спортсменов до 18 лет, в котором приняли участие около 600 юношей и девушек. Золото завоевали Полина Никишина из спортшколы олимпийского резерва «Юность» (в.к. 70+ кг) и Назар Гуров из СШОР «Квант» (в.к. 90+ кг). Серебряными призёрами стали Владислава Керимова и Ульяна Заиграева (обе — «Юность», весовые категории 63 кг и 40 кг соответственно), а также Гор Цугунян из ЦДО им. Маршала Г.К. Жукова (в.к. 66 кг). Все призёры получили право представлять Калужскую область на первенстве России в Тюмени, которое пройдёт в конце октября.

Тем временем в Санкт-Петербурге завершился Всероссийский турнир «Кубок Александра Корнеева» среди юниоров и юниорок до 21 года, где выступили 245 участников. Алина Иванова из СШОР «Юность» стала победительницей в весовой категории 52 кг и завоевала путёвку на первенство России, которое состоится с 13 по 16 ноября в Краснодаре.