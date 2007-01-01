Афиша Обнинск
Калужские дзюдоисты завоевали медали на двух всероссийских турнирах
Спорт

Калужские дзюдоисты завоевали медали на двух всероссийских турнирах

Дмитрий Ивьев
11.09, 08:56
0 357
Воспитанники калужских спортивных школ успешно выступили на двух крупных соревнованиях по дзюдо, завоевав несколько наград. Об этом 10 сентября сообщило министерство спорта Калужской области.

В Брянске прошло первенство Центрального федерального округа среди спортсменов до 18 лет, в котором приняли участие около 600 юношей и девушек. Золото завоевали Полина Никишина из спортшколы олимпийского резерва «Юность» (в.к. 70+ кг) и Назар Гуров из СШОР «Квант» (в.к. 90+ кг). Серебряными призёрами стали Владислава Керимова и Ульяна Заиграева (обе — «Юность», весовые категории 63 кг и 40 кг соответственно), а также Гор Цугунян из ЦДО им. Маршала Г.К. Жукова (в.к. 66 кг). Все призёры получили право представлять Калужскую область на первенстве России в Тюмени, которое пройдёт в конце октября.

Тем временем в Санкт-Петербурге завершился Всероссийский турнир «Кубок Александра Корнеева» среди юниоров и юниорок до 21 года, где выступили 245 участников. Алина Иванова из СШОР «Юность» стала победительницей в весовой категории 52 кг и завоевала путёвку на первенство России, которое состоится с 13 по 16 ноября в Краснодаре.

