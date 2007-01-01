В Калуге открыли комплекс баскетбольных площадок
Во вторник, 9 сентября, он появился в сквере Волкова.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и один из лучших баскетболистов в истории России, председатель Федерации баскетбола страны Андрей Кириленко.
Площадку создали при поддержке предприятий региона.
- В нашей области баскетбол любят, - заявил Шапша. - Им увлекаются более 16 тысяч человек. 2,5 тысячи детей занимаются в спортшколах. Ежегодно совместно с концерном «Росэнергоатом» проводим международный турнир по баскетболу «3х3». В этом году впервые прошел финал ЦФО по баскетболу среди любительских команд.