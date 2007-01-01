Афиша Обнинск
В Калуге открыли комплекс баскетбольных площадок
Спорт

В Калуге открыли комплекс баскетбольных площадок

Дмитрий Ивьев
09.09, 18:58
0 535
Во вторник, 9 сентября, он появился в сквере Волкова.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и один из лучших баскетболистов в истории России, председатель Федерации баскетбола страны Андрей Кириленко.

Площадку создали при поддержке предприятий региона.

- В нашей области баскетбол любят, - заявил Шапша. - Им увлекаются более 16 тысяч человек. 2,5 тысячи детей занимаются в спортшколах. Ежегодно совместно с концерном «Росэнергоатом» проводим международный турнир по баскетболу «3х3». В этом году впервые прошел финал ЦФО по баскетболу среди любительских команд.

Партнёрские новости
