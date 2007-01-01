Афиша Обнинск
Калужане стали лучшими рыбаками
Спорт

Калужане стали лучшими рыбаками

Дмитрий Ивьев
09.09, 16:15
0 442
В городе Крымск завершился Кубок России по рыболовному спорту (ловля спиннингом с берега). На Варнавинское водохранилище съехались 22 команды из 14 регионов России.

По итогам двухдневных соревнований команда «Калужская область-1» заняла первое место общекомандного зачета. В составе команды-победителя: Евгений Жуков, Павел Уторнинов и Алексей Байков.

Вторая наша сборная (Константин Петров, Владимир Саитов и Василий Скиданов) замкнула «пятерку» сильнейших.

Определяли лучших и в личном зачете – победу одержал Евгений, а Павел стал бронзовым призером, сообщили 9 сентября в Минспорта Калужской области.

