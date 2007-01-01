Афиша Обнинск
Спорт

Спортивная арена в Кирове готовится к проведению хоккейных турниров

Дмитрий Ивьев
09.09, 14:36
0 399
На хоккейной площадке арены в районном центре залили лед, рассказал 9 сентября глава Кировской администрации Игорь Феденков.

К началу учебного года подготовить покрытие не удалось, так как сдвинулись сроки поставки нового компрессора для заливки льда. Оборудование уже поставлено, лед залит и тренировки планируется возобновить к середине сентября.

Параллельно в районе закуплена техника для того, чтобы поддерживать нормативное состояние нового футбольного поля. Здесь уже активно проводятся турниры и тренировки. Для поддержания качественного покрытия закуплен трактор со щеткой для ухода за искусственным покрытием. Он позволяет чистить поверхность, выпрямлять ворс и производить глубокую очистку с перераспределением засыпного материала.

