Калужане выиграли медали на этапе Кубка мира по полиатлону
Спорт

Калужане выиграли медали на этапе Кубка мира по полиатлону

Дмитрий Ивьев
09.09, 12:27
Международные соревнования проходили в селе Сары-Ой в Кыргызстане. Команда России праздновала победу в спортивных дисциплинах 4-борье с бегом и 3-борье с бегом.

Всего I этап Кубка мира собрал сильнейших полиатлонистов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Бангладеша и Пакистана. В составе российской национальной сборной выступили калужские спортсмены из спортивной школы «Многоборец», сообщили 9 сентября в Минспорта области.

Победителями в 4-борье с бегом стали Вероника Матвейченко и Дмитрий Юдин. Арина Мельник заняла первое место в 3-борье с бегом.

Серебряные медали у Дарьи Кочегаровой и Егора Овсянкина.

область
