Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге завершилась VIII Всероссийская Спартакиада среди трудящихся
Спорт

В Калуге завершилась VIII Всероссийская Спартакиада среди трудящихся

Дмитрий Ивьев
08.09, 13:16
0 235
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, проходило с 4 по 6 сентября.

Более 900 участников из 30 регионов соревновались в Дворце спорта «Центральный», спортшколах олимпийского резерва «Юность» и «Вымпел», Дирекции спортивных сооружений, сообщили в понедельник в Минспорта региона.

Лучших выявляли в 10 видах видах программы: плавание, пулевая стрельба, шахматы, гиревой спорт, баскетбол 3х3, соревнования спортивных семей, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, перетягивание каната.

Награды вручали министр спорта региона Олег Сердюков и председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов. Среди калужан отличилась Елена Крохалева, она стала бронзовым призером в гиревом спорте в весовой категории 68 килограммов.

В командном зачете первые три места заняли Краснодарский край, Пензенская область и Тюменская область.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndGUUp4T1JQdXV0OXJCVlF5dHJzRVE9PSIsInZhbHVlIjoiRWRhcE1wVlFadGlhZk1PKy93N1JldjdBaEVrblNKb3ZadXlzNGZnWmlCb1plSDJwZjlVK3FjcDNOOFhoeEJOKzcvQ0svc1JSRXpHOGwrMHFvUDgzOUUwM3FDR0FNK1hadjlSUnNoekFVeTRTbnhoUW5Vam5wd2ZORmdLT0tTYkoxazZ3UUp0dE4xYk5KQ29OcEFXSFF0Q1R0eHU1VEtwdi9PMklxcFNDMDFNbXdKVWs2L2liZkhtZDdHT2JGdzg0TC9pWTR4TmY3UE1Gb256aVc0eUZKV3JMc2h3YnhiLzV1blFVczBDcGZDK0lZY0c4aWdVRHhPVlRnRlN6TWNCd3BCWkp0ZmIzOVdlUitweVZERGdQcXpwbkFhVkNsOEpwdWNkOXF5Y3luZWdYdzdrT2ttNXhrMkNncGZtajlkMm1rR1lRVE5WM1RMeHQ1S0xxcXh2eFhNaHdBOXhBaGNRdmJzdWhQNjRraHNDbWNoTUZiajNIbWdEWk4vNkZ0c3hoMzhCNUN3SDVDbzdXT0grRE9ZcCt4L0Y5NVNPV0hnL1RpWXRZK1VrWTBwdE05YjVEY0YvdCtUWnJvTWkwdzBBSCIsIm1hYyI6Ijc1YmVlY2FkYjJhMzFlMzliNTgwZjM3ODdiMmJmOTQyZmU2MjM1ZmM3NDY3NjJlZWUzYWJiOTI4ZTQ4MmRkNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklseHdvZnpsVGNDVkIyajVrUHBzWUE9PSIsInZhbHVlIjoiQUljUEROM01EWWg2eG8rZXJKdTdDbFZ1ZWZtbWJSSDNyZWZlTHBUc1FkRHNFbjk1eFdJeWk2WElzRmVXdjJINXpNTjE3RW84Q0VVRTZncXpQajR4cUM5WHhZbGsxdnVFenNlVHBYU1NZWnpTbmV5ZUxRWVJjUVRYa1Q5eElyM29JUTUwZndPaFlmTXN2TEIzYXZWRlZYNElRTzhrMDZQQy84Q2I1VkI3UE51Q3BOa3VwQlhvYjY0SEtRc3lEMUx0aFRpek1OaWhZZlpWZmpSZytJZjl4NUlhMWdtR0UwUXA4eFFRTk0rVzIzVHZRVWdOZkxOMk1KeFZFbmlTN2MxemREaUUvUGtXdkpYSmJOblRjWXBFU2d6UEhneW43dzNzTGY3b1ZkakF4K0EzbHZPVkJiWVVSTTEyUGh3eFhUTW9DZUxIa241NU92cDNtYlVxN090emx2d0VCNzVVSEFRNXpxTFAvUXdzZ1QySk0xUjNIS2lZYVlDMk1DeUtsMjhPYSt5V1U0Vzd6ZE4veVFFaHBSZlFrSzlNYlpQZ3cxUHB0bVpkdWg3R3ZBbWNTSGh0dVUrd0JlWUtwQlJwWlFVZmJOdnZYNzZFa0FoNjhiVkFQNEsxTXZ0S3E2ZXJLVVdwU1pXeUh6eVBucTdObEorVGpCVUlqUy9wQ0lhejB4SVNKa0NmTjNIWllHTk5HTnJhUkZoanBFb203RlVrQUNEOWx1Z0hsNVI1T3RBTVpkdUQxWldtQUU0b3REbGRTMlYxZHo5Sy91ODU1MGZEc2NrVFNVbW04aEU2YkFmSTY2aHFQVjY5SnJ4ejMwOWRna25PQ2FxM2FQZVF3UTdSU3YyMiIsIm1hYyI6IjQ4ZjYyOGFjN2FhNzE3OTYxNzFiNzY2ZTU2NzFkZmIyMzcyY2E4NmNmOWY0OTYyZmEyMzk1OWE3YWRiZTM1MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+