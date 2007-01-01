В Калуге завершилась VIII Всероссийская Спартакиада среди трудящихся

Спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, проходило с 4 по 6 сентября.

Более 900 участников из 30 регионов соревновались в Дворце спорта «Центральный», спортшколах олимпийского резерва «Юность» и «Вымпел», Дирекции спортивных сооружений, сообщили в понедельник в Минспорта региона.

Лучших выявляли в 10 видах видах программы: плавание, пулевая стрельба, шахматы, гиревой спорт, баскетбол 3х3, соревнования спортивных семей, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, перетягивание каната.

Награды вручали министр спорта региона Олег Сердюков и председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов. Среди калужан отличилась Елена Крохалева, она стала бронзовым призером в гиревом спорте в весовой категории 68 килограммов.

В командном зачете первые три места заняли Краснодарский край, Пензенская область и Тюменская область.