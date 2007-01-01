В Калуге открылась VIII Всероссийская спартакиада среди трудящихся

В Дворце спорта «Центральный» открылась VIII Всероссийская спартакиада среди работников предприятий и организаций. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На соревнования собрались сильнейшие спортсмены-любители из заводов и промышленных предприятий со всей страны. Калуга вновь стала площадкой для масштабного события - ранее регион принимал спартакиаду в 2021 году, когда в ней приняли участие 650 человек из 23 регионов.

В этот раз в Калугу прибыли более 900 участников в составе команд из 30 субъектов Российской Федерации. С 5 по 6 сентября они соревнуются в десяти видах спорта: плавании, пулевой стрельбе, шахматах, гиревом спорте, баскетболе 3х3, лёгкой атлетике, волейболе, настольном теннисе, перетягивании каната, а также в соревнованиях спортивных семей.

Турниры проходят на базе Дворца спорта «Центральный», спортивной школы олимпийского резерва «Юность» и Дирекции спортивных сооружений, сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.