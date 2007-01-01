Калужане выиграли всероссийские соревнования по универсальному бою
Турнир памяти основателя этого вида спорта - олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова - завершился в Твери.
В составе сборной Калужской области выступили воспитанники ГБУ ДО КО «СШ по борьбе», спортивной школы «Луч», обнинского клуба «HardWay» и спортивной школы «Лидер» города Кирова.
У наших спортсменов первое общекомандное место в «лайте» и 23 медали:
Их завоевали Анна Вострецова, Милана Молоткова, Ангелина Демехина, Илья Бурняшев, Анастасия Бирюкова, Александр Ким, Роман Тришкин, Алексей Струков, Дмитрий Поляков, Хожиабубакр Саидов, Мухаммадзахид Холмурадов, Денис Бугров, Отабек Холмурадов, Анна Воронина, Татьяна Матявина, Сухробидин Шомудинов, Екатерина Хибалова (2 медали), Матвей Молотков, Варвара Филимонова, Антон Саломатников, Диана Миронова и Сухробидин Шомудинов.