В Калуге никак не могут достроить футбольный манеж

Фото из архива.

Спортивный объект на Тульском шоссе возводят с 2020 года, но точной даты открытия пока нет.

Во вторник, 2 сентября, ситуацию с манежем прокомментировало министерство спорта Калужской области:

- Действительно, строительство манежа - актуальная тема. Из-за недобросовестных подрядчиков сроки строительства неоднократно срывались. Контракт с подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас мы ищем нового подрядчика для завершения строительства объекта.