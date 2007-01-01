Афиша Обнинск
Спорт

В Калуге никак не могут достроить футбольный манеж

Дмитрий Ивьев
02.09, 17:07
0 622
Фото из архива.
Спортивный объект на Тульском шоссе возводят с 2020 года, но точной даты открытия пока нет.

Во вторник, 2 сентября, ситуацию с манежем прокомментировало министерство спорта Калужской области:

- Действительно, строительство манежа - актуальная тема. Из-за недобросовестных подрядчиков сроки строительства неоднократно срывались. Контракт с подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас мы ищем нового подрядчика для завершения строительства объекта.

спорт
