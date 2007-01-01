Афиша Обнинск
Калужский тяжелоатлет выиграл «бронзу» в Краснодарском крае
Спорт

Калужский тяжелоатлет выиграл «бронзу» в Краснодарском крае

Дмитрий Ивьев
02.09, 14:02
0 223
В поселке Сукко прошел финал VI летней Спартакиады молодежи России.

Даниил Шубин из Боровской спортивной школы «Звезда» стал бронзовым призером соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории 96 килограммов. Наш спортсмен набрал сумму 333 килограмма, сообщили во вторник, 2 сентября, в министерстве спорта региона.

В одном из завершающих виде программы летней Спартакиады приняли участие более 150 сильнейших юниоров и юниорок из 43 регионов.

область
