Калужанка выиграла всероссийские соревнования по русским шашкам

Дмитрий Ивьев
02.09, 10:12
Турнир «Волжские зори-2025» с участием 180 спортсменов из 12 регионов завершился в Самаре. Его участники соревновались в классической, быстрой и молниеносной игре, сообщили 2 сентября в министерстве спорта Калужской области.

Гроссмейстер из калужской спортивной школы «Шашки русские» Юлия Медведева завоевала три награды.

Наша спортсменка стала сильнейшей в молниеносной и быстрой программах. В классике она выиграла «серебро», уступив самарской шашистке.

