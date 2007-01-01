Калужанка выиграла всероссийские соревнования по русским шашкам

Турнир «Волжские зори-2025» с участием 180 спортсменов из 12 регионов завершился в Самаре. Его участники соревновались в классической, быстрой и молниеносной игре, сообщили 2 сентября в министерстве спорта Калужской области.

Гроссмейстер из калужской спортивной школы «Шашки русские» Юлия Медведева завоевала три награды.

Наша спортсменка стала сильнейшей в молниеносной и быстрой программах. В классике она выиграла «серебро», уступив самарской шашистке.